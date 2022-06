Transmissão do jogo do Inter hoje: horário Internacional x RB Bragantino

Sem vencer uma partida por cinco rodadas, o Internacional entra em campo para mudar as estatísticas neste domingo, 5 de junho, diante do RB Bragantino, pela nona rodada do Brasileirão. Com a bola rolando às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, confira onde vai ser a transmissão do jogo do Inter hoje.

Onde vai passar a transmissão do jogo do Inter hoje?

A transmissão do jogo do Inter hoje ao vivo vai ser no SporTV e Premiere.

Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais do SporTV e Premiere são responsáveis por passarem todas as emoções do jogo de hoje pelo Brasileirão para todos os estados do Brasil.

Se você não pode assistir pela TV, então pode acessar ou o Globo Play ou o Premiere, precisando da assinatura com o login e a senha do e-mail.

Informações do jogo do RB Bragantino x Internacional hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalações de RB Bragantino x Internacional:

Eric foi expulso na última partida e por isso não joga neste domingo.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Luan Candido, Natan, Hurtado, Kevin; Jadsom, Artur, Praxedes, Raul; Helinho e Jan Hurtado. Técnico: Mauricio Barbieri

O Inter possui muitos jogadores indisponíveis. São eles Maurício, Alemão, Boschilia, Rodrigo Moledo e Tiago Barbosa.

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Méndez, Renê; Edenílson, Rodrigo Dourado, de Pena, Wamberto; Alan Patrick e Matheus. Técnico: Mano Menzes

RB Bragantino e Internacional no Brasileirão

O Braga decepcionou os torcedores na última terça-feira depois de tomar a virada do Goiás e perder nos pênaltis, eliminado da Copa do Brasil na terceira fase. O clube paulista entra em campo neste domingo precisando mais do que nunca dos três pontos, mas ainda tenso com o último resultado. Neste momento, o Braga está em 14º lugar com 10 pontos.

O Inter, por outro lado, vem na 12ª posição com 11 pontos, mas sem vencer uma partida sequer durante cinco rodadas na competição. Na última rodada, o elenco tomou o empate do Avaí, o que preocupa neste momento os torcedores do Colorado. Ao todo, contabiliza duas vitórias, cinco empates e uma derrota.

Retrospecto de RB Bragantino e Internacional:

Pelo Brasileirão, os últimos jogos do RB Bragantino decepcionaram os torcedores do interior paulista. Sem vencer por quatro rodadas, o grupo ainda foi derrotado na última terça-feira pelo Goiás na Copa do Brasil. Por isso, o resultado no jogo deste domingo é muito importante.

Do outro lado, o Inter marcou na última segunda-feira cinco rodada sem vencer, com empates apenas. A última vitória no Brasileirão foi no dia 23 de abril, diante do Fluminense, já sob o comando de Mano Menezes.

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os times.