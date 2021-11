Transmissão do jogo do Juventude x Inter hoje AO VIVO e horário (10/11)

Juventude e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 21h30, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Juventude x Inter hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Juventude x Inter hoje?

O jogo do Juventude x Inter hoje ocorre a partir das 21h30 e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para parte de sua rede. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pernambuco – Recife (PE)

Onde assistir Juventude x Inter hoje: Premiere e Globo

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há sete rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe do Juventude está na 18ª posição do campeonato, com 30 pontos conquistados. A cinco do Santos, primeiro time fora do Z-4, o Ju não consegue escapar da zona do rebaixamento nesta rodada, mesmo que vença o então embate.

Por outro lado, a equipe do Inter vem de vitória por 1 a 0 no Gre-Nal e segue na cola do G-6. Com o triunfo, o Colorado chegou aos 44 pontos e está a três do sexto lugar. Se vencer o duelo diante do Juventude e o Corinthians perder para o Galo, a equipe gaúcha retorna ao G-6.

Relembre o último jogo entre Juventude x Inter no Brasileirão:

Qual a provável escalação de Juventude x Inter?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Juventude x Inter hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Juventude: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley (Capixaba); Marcos Vinícios e Rafael Bueno.

Internacional: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Mauricio; Yuri Alberto.

