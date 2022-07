Transmissão do jogo do Palmeiras hoje ao vivo e horário na TV (21/07)

O Verdão segue na luta pela permanência na liderança do Brasileirão. Onde assistir a transmissão do jogo do Palmeiras hoje ao vivo? A equipe enfrenta o América nesta quinta-feira, 21 de julho, pela décima oitava rodada do Brasileirão, no Independência, em Belo Horizonte. Com início às 20h (Horário de Brasília), confira onde assistir o jogo.

O Coelho busca a vitória para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Verdão quer se manter na liderança

Transmissão do jogo do Palmeiras hoje ao vivo

A transmissão do jogo do Palmeiras hoje ao vivo vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 20h (Horário de Brasília), nesta quinta-feira pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão no canal aberto, a partida só pode ser assistida através do Premiere, canal disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Online, a transmissão do jogo do Palmeiras hoje no Globo Play, na plataforma de streaming, para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 20h (Horário de Brasília)

Local : Estádio Independência, em Belo Horizonte

Local : Estádio Independência, em Belo Horizonte

: Estádio Independência, em Belo Horizonte Arbitragem : Braulio da Silva Machado (FIFA)

: Braulio da Silva Machado (FIFA) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Sem vencer por dois jogos, o América Mineiro ocupa a 17ª posição, o primeiro time da zona de rebaixamento do Brasileirão. O elenco contabiliza cinco vitórias, três empates e nove derrotas com o total de doze gols marcados e 21 sofridos. Na última rodada, perdeu para o RB Bragantino por 3 a 0 jogando dentro de casa.

Do outro lado, o Palmeiras é o líder do Brasileirão com folga. Aos 33 pontos, precisa vencer o jogo desta quinta-feira para se manter na ponta. Enfrentando o América, o Verdão contabiliza 28 gols marcados até aqui e doze sofridos, ou seja, o elenco de Abel Ferreira possui a melhor campanha da temporada.

Na última rodada o grupo venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Gabriel Veron.

ÚLTIMO JOGO DO AMÉRICA MG:

Internacional 1 x 0 América MG – Brasileirão

Botafogo 0 x 2 América MG – Copa do Brasil

América MG 0 x 3 RB Bragantino – Brasileirão

ÚLTIMO JOGO DO PALMEIRAS:

Fortaleza 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão

Palmeiras 2 (3) x (4) 1 – Copa do Brasil

Palmeiras 1 x 0 Cuiabá – Brasileirão

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Dois jogos da décima oitava rodada do Brasileirão serão realizados nesta quinta-feira, 21 de julho, encerramento a competição durante a rodada. Oito confrontos, no entanto, já foram realizados durante a semana entre a terça e a quarta-feira.

Nesta quinta, o Atlético enfrenta o Cuiabá fora de casa, enquanto o Palmeiras quer se manter na liderança do Brasileirão.

Confira a seguir os jogos de hoje no Brasileirão.

Ceará 1 x 0 Avaí

RB Bragantino x Fortaleza

Goiás x Fluminense

Athletico PR x Atlético GO

Flamengo x Juventude

Internacional x São Paulo

Santos x Botafogo

Corinthians x Coritiba

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

