Onde vai passar o jogo do Palmeiras x RB Bragantino e horário (13/05/23)

O Palmeiras entra em campo neste sábado, 13 de maio, para enfrentar o RB Bragantino em confronto válido pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo do Palmeiras hoje começa às 18h30, horário de Brasília, no Allianz Parque, a casa do Verdão.

Vice-líder com 13 pontos, o alviverde ainda não perdeu no campeonato. Se ganhar do Bragantino hoje assume a liderança e desbanca o Botafogo. Já o Braga é o 15º colocado com seis pontos, sem vencer por quatro rodadas.

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão do Premiere ao vivo neste sábado. O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil.

Para assistir o pay-per-view é necessário ser cliente da TV paga. Entre em contato com o seu operador e, por valor extra, compre o pacote de canais de futebol. Assim, é possível ter acesso à todos os jogos da rodada do Brasileirão com exclusividade.

Neste sábado, Odinei Ribeiro narra o jogo do Palmeiras hoje com os comentaristas Aline Calandrini e Sérgio Xavier.

Como assistir Palmeiras online hoje

A partida entre Palmeiras e RB Bragantino também está disponível no GloboPlay, serviço de streaming. Quem é assinante do streaming pode acompanhar em tempo real as imagens do pay-per-view.

Isso porque a plataforma dispõe a transmissão ao vivo do canal para assinantes. É necessário ter os pacotes "GloboPlay e Premire" e "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere". Assim, o torcedor que não tem a TV paga em casa pode ter acesso ao pay-per-view também.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: Premiere e GloboPlay

Escalações de Palmeiras x RB Bragantino

O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza no meio da semana pela Copa do Brasil. Por isso, o técnico Abel Ferreira pode optar por poupar alguns jogadores titulares. Marcos Rocha e Atuesta estão fora por lesão, enquanto Piquerez e Zé Rafael cumprem suspensão.

Do lado do Braga, Lucas, Raul, Luan Candido, Léo Ortiz e Nacho estão fora por lesões. Jadsom e Thiago Borbas cumprem suspensão.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Vitinho; Helinho, Eduardo Sasha e Bruno Gonçalves.

Situação do Palmeiras na temporada

O Palmeiras é o segundo colocado na classificação do Brasileirão com 13 pontos, conquistados em quatro vitórias e um empate na temporada. O alviverde só perde para o Botafogo, líder com 15 pontos e 100% de aproveitamento, sem perder nenhum jogo. Confira a classificação do Brasileirão 2023 atualizada aqui.

Com 15 gols, o Palmeiras tem o melhor ataque da temporada até a quinta rodada.

Mas além de disputar o Campeonato Brasileiro o Palmeiras também joga a fase de grupos da Libertadores e as oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Fortaleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)

Arbitragem

O árbitro Savio Pereira Sampaio, da FIFA, vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o RB Bragantino neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. De acordo com o site Nosso Palestra, o árbitro já trabalhou em sete confrontos do Verdão, sendo a última vez em 2022, pelo Brasileirão, no empate em 1 a 1 com o Fluminense.

Os auxiliares vão ser Nailton Junior de Sousa Oliveira, Daniel Henrique da Silva Andrade e o quarto árbitro Lucas Canetto Bellote.

No VAR, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins será o responsável por analisar cada lance da partida.

Leia também:

Quantas vezes o Palmeiras foi rebaixado do Brasileirão?