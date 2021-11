Transmissão do jogo do Palmeiras x Atlético GO hoje e horário (10/11)

Palmeiras e Atlético GO se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 20h30, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Allianz Parque, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Palmeiras x Atlético GO hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Palmeiras x Atlético GO hoje?

O duelo entre os clubes hoje ocorre a partir das 20h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Palmeiras x Atlético GO hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Na segunda posição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está a 10 pontos do líder Atlético MG. O clube vem de cinco vitórias no Nacional, mas além de manter a boa fase, a equipe precisa torcer para que o Galo comece a tropeçar na competição.

Por outro lado, a equipe do Atlético GO vem de duas derrotas seguidas e está estacionado nos 37 pontos. Em 13º, o Dragão tem sete de vantagem para a zona de rebaixamento, mas está a 10 do G-6. Busca agora o triunfo para chegar à parte de cima da tabela.

Relembre o último jogo entre Palmeiras x Atlético GO:

Qual a provável escalação de Palmeiras x Atlético GO?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. No entanto, o Verdão sofre com alguns desfalques, em razão da Data FIFA. A partir então do horário das 20h30, a bola rola para o jogo do Palmeiras x Atlético GO hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Renan e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas (Zé Roberto) e João Paulo; André Luís e Janderson.

