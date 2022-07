Transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo na TV e horário (19/07)

O torcedor quer saber onde assistir a transmissão do jogo do Vasco hoje! Nesta terça-feira, 19 de julho, o time carioca enfrenta o Ituano a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão. Jogando em São Januário, no Rio de Janeiro, confira onde assistir ao vivo.

Enquanto o Vasco briga pela liderança na parte de cima, o time paulista quer escapar da zona de rebaixamento.

Transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA) / VAR: Adriano Milczvski

A transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo vai ser no SporTV, Premiere e Globo Play a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta terça-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais exibem todas as emoções do futebol ao vivo hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Online, a transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo vai ser no Globo Play, plataforma de streaming, disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

+ Quartas de final da Copa do Brasil 2022: classificados, premiação e sorteio

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Vice-líder do Brasileirão na Série B com 34 pontos, o Vasco vem de derrota para o Sampaio Corrêa no último fim de semana. Agora, precisa dos três pontos nesta terça-feira para se manter vivo pela briga ao acesso até a primeira divisão do futebol brasileiro. O grupo coleciona nove vitórias, sete empates e duas derrotas, contabilizando dezoito gols marcados e somente dez sofridos, boa marca na campanha.

Do outro lado, o Ituano vem na 15ª rodada da competição com 19 pontos, ou seja, o principal objetivo neste momento é escapar da zona de rebaixamento. Segundo time fora da degola, o elenco paulista precisa da vitória nesta terça para se afastar, enquanto tem quatro triunfos, sete empates e sete derrotas. Na última rodada, o Vasco empatou sem gols com o Londrina.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Todas as vinte equipes entram em campo durante a semana para disputarem a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, serão dez jogos com a bola rolando.

Cada uma das equipes disputa os três pontos para alcançar a parte de cima da classificação, onde possuem a oportunidade de brigar pelo acesso até a primeira divisão.

Dessa maneira, confira a seguir os jogos da rodada.

Sport 0 x – Vila Nova

Terça-feira (19/07): – transmissão do jogo do Vasco hoje

Brusque x Grêmio – 19h

Londrina x Sampaio Corrêa – 19h

Tombense x Criciúma – 19h

Bahia x CRB – 19h

Vasco x Ituano – 21h30

Quarta-feira (20/07):

CSA x Cruzeiro – 19h

Ponte Preta x Náutico – 19h

Chapecoense x Guarani – 19h

Novorizontino x Operário PR – 21h30

Quando Alex Teixeira vai estrear no Vasco?

Nova contratação do Vasco para a temporada, Alex Teixeira ainda não tem data oficial para estrear com a camisa do Gigante do Colina.

O meia-atacante vai vestir a camisa 7 do grupo carioca, e já foi apresentado no CT Moacyr Barbosa. Ele vem do Besiktas, time da Turquia, e já defendeu o Vasco em 2008, logo no início de sua carreira. Ele, inclusive, foi formado nas categorias de base.

Em coletiva de imprensa ontem, Alex confirmou que não joga há dois meses e, por isso, ainda não está pronto fisicamente para entrar em campo. A previsão, segundo o jornal O Globo, é de que o meia esteja pronto para jogar contra a Chapecoense, em 31 de julho, domingo, pela 22ª rodada.