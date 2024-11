Jogo é pela 33ª rodada do Brasileirão com transmissão na TV paga

Transmissão e horário do jogo do Palmeiras contra o Grêmio (08/11/24)

Tem jogo do Palmeiras hoje contra o Grêmio a partir das 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, 8 de novembro, no Allianz Parque. O jogo é 33ª rodada do Brasileirão, reta final da competição.

Sportv e Premiere transmitem o jogo do Palmeiras ao vivo, a partir das 21h30, e o torcedor pode assistir também no Globoplay. A TV Globo não exibirá o duelo.

Os times entram em campo com objetivos distintos, mas a mesma vontade de somar pontos nesta reta final da competição. Enquanto o Palmeiras busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela, o Grêmio luta para garantir sua vaga no G-4 e, quem sabe, chegar ao título.

Abel Ferreira leva a campo Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão e Flaco López.

O Grêmio deve escalar Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Soteldo e Aravena; Braithwaite.

Classificação do Brasileirão

Essa lista mostra os pontos acumulados por cada equipe até este dado, com o Botafogo liderando o campeonato e o Atlético-GO ocupando a última posição.