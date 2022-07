Transmissão Internacional x Atlético MG hoje ao vivo (31/7)

Abrindo a 20ª rodada do Brasileirão, as equipes de Internacional e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo, 31 de julho, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com início a partir das 16h (Horário de Brasília), onde vai passar a transmissão Internacional x Atlético MG hoje ao vivo? Canal da televisão aberta exibe a partida ao vivo e de graça.

Inter, com 30 pontos, vem de derrota para o Palmeiras, enquanto o Galo, com 32 pontos, perdeu para o Corinthians no último fim de semana.

Transmissão Internacional x Atlético MG hoje ao vivo

O jogo terá transmissão da Globo e Premiere às 16h (Horário de Brasília). O serviço de streaming Globo Play retransmite também a partida de futebol em tempo real para todo o país.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe a partida entre Internacional e Atlético aos estados do RS, MG, PR e PE ao vivo e de graça tanto pelo canal principal como afiliadas. A narração é de Rogério Corrêa, e comentários de Henrique Fernandes e Janette Arcanjo.

Outra opção é curtir no Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura por valor extra. Online, a transmissão Internacional x Atlético MG hoje ao vivo é pelo Globo Play, plataforma de streaming para assinantes através do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Internacional x Atlético MG hoje:

Data: 31/07/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Internacional e Atlético MG no Brasileirão

O Inter viu nas últimas semanas o seu rendimento dentro de campo cair drasticamente, contabilizando três rodadas sem vencer no Brasileirão. No último fim de semana foi derrotado pelo Palmeiras, o que ascendeu o alerta de torcedores na temporada. Em 7º lugar com 30 pontos, contabiliza sete vitórias, nove empates e três derrotas, sendo o quinto ataque mais efetivo.

O jogo deste domingo marca a reestreia do técnico Cuca no comando do Atlético Mineiro. Após a demissão de Turco Mohamed, o clube entrou em contato com o profissional que aceitou a proposta. No ano passado, Cuca ganhou com o Galo os títulos do Brasileirão, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Pelo Brasileirão, pega o elenco na 4ª posição da tabela com 32 pontos, somando oito vitórias, oito empates e três derrotas.

Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022?

O artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A em 2022 é Germán Cano, do Fluminense, com 12 gols marcados desde o início da temporada.

O argentino transferiu-se do Vasco para o Fluminense na temporada passada, onde vem fazendo uma belíssima trajetória e escrevendo o seu nome na história do clube tricolor. Em segundo lugar vem Pedro Raul, do Goiás, com 10 gols marcados. Já Calleri, do São Paulo, aparece colado com 10 gols.

Bissoli, do Avaí, possui 8 gols marcados em terceiro lugar no ranking de artilheiros do Brasileirão de 2022.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Todas as vinte equipes entram em campo neste fim de semana para a 20ª rodada do Brasileirão na Série A, a primeira divisão do futebol brasileiro.

São dez jogos, divididos entre horários pela tarde e a noite, onde cada um possui transmissão no SporTV, Premiere e até pela Globo, já que a emissora é a responsável pelos direitos de transmissão.

Confira a seguir todos os confrontos para não perder nenhum lance.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07):

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 16h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

