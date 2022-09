Transmissão jogo do América MG x Coritiba hoje e horário (03/09)

América MG e Coritiba se enfrentam neste sábado, pela 25ª rodada do Brasileirão ao vivo com transmissão

Sem perder no Brasileirão por seis rodadas, o América Mineiro recebe o Coritiba neste sábado, 03 de setembro, pela 25ª rodada da competição, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A transmissão jogo do América MG x Coritiba hoje vai ser no Premeire, disponível em todo o país ao vivo.

O Coelho soma 32 pontos na 9ª posição da tabela. Enquanto isso, o Coritiba vem na 16ª posição com 25 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O jogo do América MG e Coritiba hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estado do Brasil, o pay-per-view está disponível para todos os torcedores somente entre as operadoras de TV por assinatura. No entanto, a plataforma só pode ser acessada por valor extra na mensalidade, com pacotes de canais entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

A plataforma de streaming GloboPlay, retransmite em tempo real através do aplicativo pelo celular, tablet, computador e smart TV, se compatível com o televisor, por pacotes ao mês entre R$ 24,90 até R$ 86,90. Para quem já é assinante, basta acessar a plataforma, entrar com o e-mail e a senha e, daí, curtir ao vivo a partida.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série A?

Já foram até aqui 24 rodadas do Brasileirão, agora faltam só 14 rodadas para acabar a temporada 2022. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale três pontos, o empate um para ambos e a derrota nenhum, com turno e returno.

A última rodada do Brasileirão vai acontecer em 13 de novembro deste ano, domingo, onde todos os dez confrontos são realizados no mesmo horário, quatro horas da tarde, com transmissão ao vivo para todo o país na decisão do título, rebaixamento e as vagas para as competições da temporada seguinte.

O calendário do Brasileirão já está definido até a última rodada. Isso porque a Copa do Mundo da FIFA está marcada para novembro e dezembro e, por determinação da entidade, todas as competições devem acabar antes da data estipulada.

Brasileirão Série A

