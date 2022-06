Transmissão jogo do Athletico PR e Santos hoje e horário do Brasileirão

Transmissão jogo do Athletico PR e Santos hoje e horário do Brasileirão

As equipes de Athletico Paranaense e Santos entram em campo neste sábado, 4 de junho, para disputar a nona rodada do Brasileirão a partir das 19h (horário de Brasília). A bola vai rolar na Arena da Baixada, em Curitiba, e para não perder nenhum lance saiba onde vai ser a transmissão do jogo do Athletico PR e Santos hoje ao vivo.

Onde vai passar transmissão do jogo do Athletico PR e Santos hoje?

A transmissão do jogo Athletico PR e Santos hoje vai acontecer na Twitch e Furacão Live, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, o canal do Casimiro na Twitch, plataforma de stream (www.twitch.tv), vai exibir de graça para todo o público na internet o jogo do Athletico e Santos neste sábado. Basta acessar o site, procurar pelo canal Casimito e curtir ao vivo.

Outra opção é o pay-per-view do Furacão Live, somente aos torcedores do Athletico. A plataforma está disponível pelo celular, computador e até tablets por assinatura.

Informações do jogo do Athletico PR x Santos hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Athletico PR e Santos no Brasileirão

O Athletico Paranaense vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão e, por esse motivo, entra em campo cheio de confiança para garantir novamente os três pontos. Ocupando a 6ª posição com 12 pontos, o grupo paranaense conta com quatro vitórias e quatro derrotas, podendo ficar próximo da liderança se vencer hoje.

Por outro lado, o Santos vem crescendo cada vez mais no Brasileirão, mesmo depois de tropeçar diante do Palmeiras no clássico da rodada passada. Os comandados de Fabian Bustos estão na 9ª posição com 11 pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e três derrotas.

Escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Hernández, Pedro Henrique, Khellven; Matheus Fernandes, Erick, Pedro Rocha, David Terans; Cuello e Pablo. Técnico: Felipão

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo, Lucas Pires; Sandry, Fernández, Vinícius; Léo Baptistão, Marcos Leonardo, Julio. Técnico: Fabian Bustos

+ Quanto Neymar ganha por dia no PSG em 2022?

Palpite Athletico PR x Santos

O confronto deste sábado é talvez um dos mais equilibrados na rodada. Ambas as equipes mostram bom desempenho em campo neste o início do Brasileirão e, por essa razão, o empate é um resultado provável.

O Athletico joga em casa e, por isso, vai contar com o apoio da torcida, o que pode favorecer o elenco paranaense. Além disso, o Furacão contabiliza duas vitórias seguidas nas últimas rodadas.

Por outro lado, o Peixe vem de três rodadas sem vencer, o que pode ser prejudicial aos comandados de Fabian Bustos.

Último jogo Athletico PR x Santos

Realizado em 30 de outubro de 2021, as equipes de Athletico e Santos se enfrentaram pela última vez em confronto válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Por 1 x 0, o Santos levou a melhor com gol de Madson no segundo tempo garantiu os três pontos.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.