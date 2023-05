Transmissão jogo do Athletico PR hoje no Brasileirão e horário – 20/05

Neste sábado, 20 de maio, o jogo do Athletico PR hoje vai ser contra o RB Bragantino pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Estádio Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista, foi o escolhido para receber o duelo às 18h30 do horário de Brasília.

O Bragantino ocupa a 13ª posição com sete pontos, vindo de empate com o Palmeiras. Do outro lado está o Furacão com 12 pontos, conquistados em quinto lugar.

Como assistir o jogo do Athletico PR hoje ao vivo

A partida entre RB Bragantino e Athletico PR pelo Brasileirão vai passar no Premiere e GloboPlay às 18h30 neste sábado.

O pay-per-view está disponível com exclusividade na TV paga, isto é, o torcedor precisa pagar o valor extra do pacote de canal para assistir a programação de futebol. Entre em contato com o seu operador ou através do site do Premiere.

Quem é cliente GloboPlay pode assistir a retransmissão em tempo real com imagens na própria plataforma. Entre pelo computador ou aplicativo de celular, tablet e smartv e assista ao vivo.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje: Premiere e GloboPlay

Escalações de RB Bragantino x Athletico PR

Depois de um grande desafio no meio da semana pela Copa do Brasil, o Athletico volta a jogar neste sábado, mas pela rodada do Brasileirão. O time precisa dos três pontos para se manter favorito à liderança.

Do outro lado, o Bragantino do treinador Pedro Caixinha empatou com o Palmeiras no último fim de semana, mas terá que se esforçar dobrado se quiser se afastar 100% da zona de rebaixamento.

RB Bragantino: Cleiton; Juninho Capixaba, Natan, Eduardo Santos, José Hurtado; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Eric Ramires; Bruno Gonçalves, Eduardo Sasha e Helinho.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fernando; Fernandinho, Erick, Christian; David Terans, Pablo e Vitor Roque.

Como está o Athletico na temporada?

Disputando o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Furacão faz uma temporada regular dentro de campo. Pela primeira divisão do torneio nacional, ocupa a quinta posição com 12 pontos, apenas três a menos que o Botafogo, atual líder.

São quatro vitórias e duas derrotas até aqui, com três triunfos seguidos. Na Copa do Brasil o elenco paranaense derrotou o CRB na terceira fase (nos pênaltis) e virou contra o Botafogo por 3 x 2 no jogo de ida das oitavas de final.

Pela Libertadores o time ocupa a liderança do grupo G com sete pontos, conquistados em duas vitórias e um empate, sem perder na competição.

