Ídolo do Palmeiras, quantos gols o Valdivia tem na carreira?

Jorge Valdivia, 39 anos, foi um jogador que fez história no futebol brasileiro ao defender as cores do Palmeiras e se tornou ídolo do clube. Aposentado desde 2022, o ex-craque ainda é lembrado pelos torcedoras, principalmente quando o assunto é número de gols.

Quantos gols o Valdivia já fez?

De acordo com o site O Gol, Jorge Luis Valdivia Toro, fez 107 gols em 587 partidas disputadas como profissional. Em 2003, emprestado pelo Colo-Colo, o atleta iniciou sua carreira como jogador. O primeiro clube defendido pelo chileno foi a Universidad Concepción (CHI). Por lá, foram 46 aparições e 7 bolas na rede.

Na temporada seguinte, ele foi emprestado ao Rayo Vallecano, da Espanha, onde atuou em apenas 5 jogos e não fez nenhum gol. Em 2004/05, o meia foi apresentado como novo reforço do Servette, da Suíça. No novo clube, o Mago fez 2 gols em 9 duelos.

Em 2005, Valdivia enfim retornou ao Colo-Colo, foi então que seu talento começou a gerar frutos. Em sua primeira passagem pelo time o qual o revelou, anotou 14 gols em 42 partidas disputadas.

Quantos gols o Valdivia fez pelo Palmeiras?

Valdivia chegou ao Parque Antártica em julho de 2006. Ao todo, o chileno entrou em campo pelo Palestra por 241 vezes e fez 41 gols com a camisa alviverde, sendo o primeiro tento no dia 21 de janeiro de 2007. Na ocasião, o Verdão venceu o Rio Branco-SP pelo placar de 3 a 1. O Mago balançou as redes aos 4 minutos do segundo tempo.

Vale ressaltar que o chileno tem duas passagens pelo Palmeiras: A primeira foi entre 2006 a 2008, com 24 gols em 93 partidas. A última, ocorreu entre os anos de 2010 a 2015, quando estufou a rede 17 vezes em 148 jogos disputados.

Além dos números, ele foi campeão pelo Palmeiras em 4 oportunidades: Campeonato Paulista de 2008, Copa do Brasil de 2012, Campeonato Brasileiro Série B de 2013. Por fim, fez parte da campanha do título da Copa do Brasil de 2015. Em 2007, foi eleito o melhor meia-esquerda do Brasileirão daquele ano.

Na metade da temporada de 2008, Valdivia foi vendido ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. No Oriente Médio, El Mago entrou em campo 36 vezes e anotou 18 gols. Após deixar o Verdão em 2015, o meia retornou aos EAU. Desta vez, defendeu as cores do Al-Wahda. Por lá, foram 12 gols em 47 partidas ao longo de duas temporadas.

Então, o jogagor voltou ao Colo-Colo, onde disputou 56 duelos e fez 5 gols. Depois, o Mago rodou por alguns clubes: Monarcas Morelia (MEX), regressou ao Colo-Colo, se transferiu para o Unión La Calera (CHI), onde marcou seu último gol como jogador profissional. A última equipe em que o chileno atuou, foi no Necaxa, do México.

Quantos gols o Valdivia tem pelo Chile?

Pela seleção chilena, Valdivia entrou em campo 79 vezes e fez 7 gols. Em 2010 e 2014, disputou a Copa do Mundo. Em ambas, o Chile foi eliminado para o Brasil nas oitavas de final.

Em 2015, após vencer a Argentina na final, o Chile foi campeão da Copa América. Este foi o único troféu conquistado por Valdivia com a camisa 10 do selecionado.

Trajetória de Valdivia

Valdivia, também conhecido como "El Mago", cativou os corações dos fãs do esporte com sua habilidade extraordinária e estilo de jogo único. Nascido em 14 de outubro de 1983, em Maracay, na Venezuela, Valdivia se tornou uma das figuras mais proeminentes do futebol sul-americano.

A carreira profissional de Valdivia começou no Colo-Colo, um dos principais clubes do Chile. Durante seu tempo lá, ele conquistou vários títulos, incluindo três campeonatos nacionais. Sua atuação brilhante chamou a atenção de clubes internacionais, e em 2006, ele foi transferido para o Palmeiras, no Brasil.

No Verdão, o atleta deixou uma marca indelével. Sua habilidade em criar jogadas e marcar gols ajudou o clube a alcançar o sucesso, incluindo a conquista da Copa do Brasil em 2012. Sua presença em campo era imponente e sua capacidade de liderança inspirou seus companheiros de equipe.

Além de sua atuação em clubes, Valdivia também representou a seleção chilena em várias competições internacionais. Ele participou de três Copas do Mundo e ajudou sua equipe a conquistar o título da Copa América em 2015, um momento histórico para o futebol chileno.

