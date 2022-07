Transmissão jogo do Atlético MG e São Paulo hoje e horário (10/07)

Duelo de gigantes no futebol acontece neste domingo, 10 de julho, com transmissão ao vivo pelo Brasielirão

Alerta de jogo grande no Brasileirão! Confira as informações sobre a transmissão jogo do Atlético MG e São Paulo hoje para não perder nenhum lance da partida. Neste domingo, 10 de julho, as equipes se enfrentam a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, pela décima sexta rodada. Confira a seguir onde assistir ao vivo.

O Galo tem a oportunidade de assumir a liderança se vencer neste domingo, enquanto o tricolor continua na luta para retomar o seu espaço no G4 da competição.

Transmissão jogo do Atlético MG e São Paulo hoje:

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Onde assistir Transmissão jogo do Atlético MG e São Paulo hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA) / VAR: Adriano Milczvski

O canal do Premiere e o Globo Play vão exibir a transmissão jogo do Atlético MG e São Paulo hoje, a partir das 18h (horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode acompanhar a partida de futebol hoje através do pay-per-view entre as operadoras de TV por assinatura. Por valor extra, o pacote de canais está disponível para assinatura na mensalidade.

Para assistir online, o Premiere e o Globo Play retransmite a partida ao vivo nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Atlético MG hoje

O Galo carimbou o seu passaporte para as quartas de final da Libertadores após ganhar do Emelec no meio da semana. Agora, vai enfrentar o Palmeiras, adversário que conhece muito bom.

No Campeonato Brasileiro, o time mineiro mantém a invencibilidade de cinco rodadas sem perder, ocupando a 3ª posição da tabela com 27 pontos. O elenco contabiliza até aqui sete vitórias, seis empates e duas derrotas. O desempenho, entretanto, é de 24 gols marcados e dezessete sofridos, mostrando que o ataque do grupo mineiro é exemplar, mas a defesa ainda tem pontos a melhorar.

Na última rodada o time venceu o Juventude por 2 a 1 fora de casa.

Além da Libertadores e Brasileirão, o time também joga a Copa do Brasil nas oitavas.

São Paulo hoje

O tricolor também garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana durante a semana. Ao vencer o Universidad Católica em casa, o tricolor mostrou o melhor dos atletas da base que tem cultivado nos últimos anos.

Pelo Brasileirão, o clube vem de vitória contra o Atlético Goianiense por 2 a 1, e está na 7ª posição com 22 pontos. O elenco contabiliza cinco vitórias, sete empates e três derrotas então, com o desempenho de 20 gols marcados e apenas 16 sofrido.

Se vencer o confronto deste domingo, no entanto, o São Paulo não consegue alcançar o G4 da classificação, mas consegue diminuir a diferença com os demais adversários, pronto para destronar equipes como Internacional e Fluminense.

O tricolor joga a Copa do Brasil contra o Palmeiras nas oitavas de final.

Prováveis escalações de Atlético MG e São Paulo:

Antonio Mohamed continua sem Keno, lesionado.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Nathan, Tripodi; Allan, Otávio, Rubens, Nacho; Calebe e Hulk

Para Rogério Ceni, técnico do tricolor, uma penca de jogadores cumpre suspensão e estão fora por lesão. Diego Costa, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Luciano e Léo Pele estão inaptos porque cumprem castigo, enquanto Arboleda, Alisson, Gabriel Sara e Luan seguem machucados.

Escalação do São Paulo: Jandrei; Miranda, Rafinha, João Moreira, Wellington Nem; Pablo Maia, Nikão, Igor Gomes, Patrick; Calleri e Éder.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje:

Seis jogos serão realizados neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A da temporada.

O destaque vai para o clássico entre Corinthians e Flamengo, reunião das duas maiores torcidas do país, além do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, o líder e o lanterna da competição.

Confira quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir.

Coritiba x Juventude – 11h (Premiere)

Corinthians x Flamengo – 16h (Globo e Premiere)

Atlético MG x São Paulo – 18h (Premiere)

Santos x Atlético Go – 18h (Premiere)

Fortaleza x Palmeiras – 18h (Premiere)

Cuiabá x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

