Transmissão jogo do Atlético MG x Athletico PR hoje e horário (7/8)

Equipes estão na parte de cima da tabela do Brasileirão, com promessa de bom futebol neste domingo

A transmissão jogo do Atlético MG x Athletico PR hoje vai ser nos canais SporTV e Premiere, com horário marcado a partir das 19h (Horário de Brasília) neste domingo, 7 de agosto. Válido pela 21ª rodada do Brasileirão, o duelo acontece no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo.

O Galo soma 32 pontos e é o 7º lugar na tabela do Brasileirão. Já o Furacão vem na 4ª posição com 34 pontos, atrás do líder Palmeiras, o vice Corinthians e o Fluminense.

Transmissão jogo do Atlético MG x Athletico PR hoje

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das sete da noite ao vivo, pelo horário de Brasília.

Com exibição para todos os estados de Brasil, os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, pode ser adquirida em valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Galo e Athletico PR será retransmitido no streaming Globo Play, disponível no aplicativo do celular, Android e iOS, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Atlético MG x Athletico PR hoje:

Data: Domingo, 07/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Últimos jogos Atlético MG x Athletico PR:

Athletico PR 0 x 1 Atlético MG (Brasileirão)

Athletico PR 1 x 2 Atlético MG (Brasileirão)

Atlético MG 4 x 0 Athletico PR (Copa do Brasil 2021)

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Jogos da 21ª rodada do Brasileirão

Sábado (06/08):

Botafogo x Ceará – 16h30

Juventude x América MG – 16h30

Atlético GO x RB Bragantino – 19h

Avaí x Corinthians – 19h

São Paulo x Flamengo – 20h30

Domingo (07/08): – transmissão jogo do Atlético MG x Athletico PR hoje

Fluminense x Cuiabá – 16h

Palmeiras x Goiás – 16h

Fortaleza x Internacional – 18h

Atlético MG x Athletico Pr – 19h

Segunda-feira (08/08):

Coritiba x Santos – 20h

