Transmissão jogo do Coritiba x Avaí hoje ao vivo e horário (27/08)

Dispostos a escaparem da zona de rebaixamento do Brasileirão, Coritiba e Avaí disputam os três pontos neste sábado, 27 de agosto, pela 24ª rodada da competição às 16h30 (horário de Brasília). O embate será disputado no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, e a transmissão jogo do Coritiba x Avaí hoje vai ser no Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Sem vencer por quatro rodadas, o Coritiba ocupa a 18ª posição da zona de rebaixamento com 22 pontos. O elenco paranaense venceu apenas seis dos 23 confrontos que disputou na temporada, além dos quatro empates e treze derrotas. Sua campanha traz o Coxa como a pior defesa do Brasileirão, com 13 gols marcados e 25 sofridos.

O Avaí, por outro lado, aparece na 17ª posição com 23 pontos, sendo o primeiro time na zona de rebaixamento no Brasileirão. Com seis vitórias, cinco empates e doze derrotas, o elenco catarinense é a terceira pior defesa do campeonato, somando 23 gols marcados e 26 sofridos, sem vencer uma partida por seis rodada até aqui.

O jogo do Coritiba e Avaí hoje será transmitido no Premiere e GloboPlay, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal do Premiere exibe todas as emoções do confronto do Brasileirão neste sábado para todos os estados do país.

Procura outra opção para assistir? Trata-se da plataforma de streaming GloboPlay, disponível somente para ASSINANTES do produto, disponível tanto pelo aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV como pelo navegador www.globoplay.globo.com.

Para tornar-se assinante do GloboPlay, basta escolher o melhor plano disponível no serviço entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

FICHA TÉCNICA:

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Qual os time que tá na zona de rebaixamento Campeonato Brasileiro 2022?

Os times do Avaí, Coritiba, Atlético GO e Juventude estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A em 2022.

O Avaí é o primeiro na degola, somando 23 pontos. Se vencer o confronto deste sábado, o grupo catarinense deixa a zona de rebaixamento enquanto torce contra os adversários que também buscam escapar da parte de baixo da tabela. Por isso, o resultado é tão importante.

O Coxa, por outro lado, tem 22 pontos e por isso e precisa da vitória neste sábado para escapar da zona de rebaixamento, além de torcer contra o Cuiabá e o Ceará neste fim de semana. Do outro lado, o Atlético Goianiense e o Juventude, também dentro da zona de rebaixamento, entram em campo buscando o triunfo para escaparem da competição.

Quais são os jogos de futebol hoje?

Além da rodada do Brasileirão neste sábado, 27 de agosto de 2022, outros confrontos no cenário nacional e também internacional acontecem neste fim de semana, com a programação lotada de bons embates.

O confronto entre Coritiba e Avaí será realizado na parte da tarde neste sábado, assim como os outros embates. Dessa maneira, confira a seguir todos os principais jogos a seguir.

Goiás x Atlético GO – 16h30

Coritiba x Avaí – 16h30

Fluminense x Palmeiras – 19h

Ceará x Athletico PR – 21h

Brasileirão Série B

Guarani x Tombense – 11h

CRB x Criciúma – 16h

Operário x CSA – 19h

Brasileirão Série C

Paysandu x ABC – 17h

Mirassol x Botafogo SP – 19h

Brasileirão Série D

São Bernardo x Tocantinópolis – 16h

Pouso Alegre x ASA – 17h

Copa Paulista

Primavera SP x Rio Claro – 15h

Juventus SP x Oeste – 15h

São Caetano x Água Santa – 15h

EC São Bernardo x Portuguesa – 15h

Sertãozinho x Noroeste – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Palmeiras – 14h

Campeonato Inglês

Southampton x Manchester United – 08h30

Brentford x Everton – 11h

Brighton x Leeds – 11h

Chelsea x Leicester – 11h

Liverpool x Bournemouth – 11h

Manchester City x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Fulham – 13h

Campeonato Italiano

Cremonese x Torino – 13h30

Juventus x Roma – 13h30

Milan x Bologna – 15h45

Spezia x Sassuolo – 15h45

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad – 12h30

Rayo Vallecano x Mallorca – 14h30

Almería x Sevilla – 17h

Campeonato Francês

Auxerre x RC Strasbourg – 12h

Lens x Rennes – 16h

Leia também: Como ficou o sorteio de grupos da Champions League 22/23