Transmissão jogo do Cuiabá x Santos hoje ao vivo (28/08)

Buscando alcançar a parte de cima da tabela, o Santos enfrenta o Cuiabá neste domingo, 28 de agosto, pela 24ª rodada do Brasileirão. Jogando na Arena Pantanal, às 18h (horário de Brasília), a transmissão jogo do Cuiabá x Santos hoje vai ser através do Premiere em todo o país ao vivo.

O Cuiabá soma 24 pontos na 16ª posição do Brasileirão. Na última rodada, o grupo empatou com o Atlético Goianiense, subindo para fora da zona de rebaixamento. Por isso, com seis vitórias, seis empates e onze derrotas, o resultado neste domingo é tão importante para o grupo.

Do outro lado, o Santos venceu o São Paulo no último fim de semana e assim subiu para a 8ª posição da tabela com 33 pontos, tendo a real oportunidade de se aproximar do G4 esta rodada se garantir os três pontos. Com oito vitórias, nove empates e seis derrotas, o elenco do Peixe pode se firmar como candidato a vaga na Libertadores.

Transmissão jogo do Cuiabá x Santos hoje

O jogo do Cuiabá e Santos hoje tem transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das seis da tarde, pelo horário de Brasília.

Disponível em todos os estados do Brasil, a partida do Brasileirão neste domingo só pode ser assistida por torcedores que possuem o pay-per-view em sua programação. Quer acompanhar o futebol pela TV? Então você deve entrar em contato com a operadora e, pelo valor entre R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês, tornar-se membro da plataforma.

Outra opção para acompanhar todos os lances do jogo de hoje é o GloboPlay, serviço de streaming também para assinantes. O torcedor pode acessar a plataforma tanto pelo celular como no tablet, computador ou na própria smart TV, sendo a melhor opção para aqueles que preferem a comodidade em casa.

O GloboPlay pode ser assinado por todo e qualquer torcedor pelo valor entre R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, de acordo com cada pacote disponível.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins

Último jogo do Cuiabá x Santos

A última vez que Cuiabá e Santos se enfrentaram aconteceu no dia 8 de maio de 2022, na atual temporada, valendo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Santos foi quem levou a melhor no confronto. Com apenas 3 minutos no primeiro tempo, Léo Baptistão abriu o placar. Alesson respondeu empatando a partida, enquanto Marcos Leonardo ampliou com 37 minutos de partida para o Santos.

No segundo tempo, Bryan e Rwan deram a vantagem mais uma vez ao Santos para fechar o resultado final com quatro gols diante de um do oponente, ganhando os quatro pontos na rodada do Brasileirão.

Confira no vídeo a seguir o último jogo dos times.

Jogos de futebol hoje, domingo:

Além de poder acompanhar o embate entre Cuiabá e Santos, o torcedor também tem a oportunidade de assistir a outros confrontos neste domingo, 28 de agosto de 2022. Jogos no cenário do futebol nacional e internacional estão disponíveis.

Confira a seguir a programação dos principais jogos do dia.

América MG x Atlético MG – 16h

São Paulo x Fortaleza – 16h

Botafogo x Flamengo – 18h

Cuiabá x Santos – 18h

Brasileirão Série B

Bahia x Vasco – 16h

Brasileirão Série C

Figueirense x Vitória – 17h

Brasileirão Série D

América RN x Caxias – 16h

Amazonas x Portuguesa RJ – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x Flamengo

Brasileirão Feminino

Internacional x São Paulo

Campeonato Francês

Nantes x Toulouse – 08h

Lorient x Clermont – 10h

Nice x Olympique de Marseille – 10h

Brest x Montpellier – 10h

Troyes x Angers – 10h

Reims x Lyon – 12h

PSG x Monaco – 15h45

Campeonato Italiano

Verona x Atalanta – 13h30

Salernitana x Sampdoria – 13h30

Fiorentina x Napoli – 15h45

Lecce x Empoli – 15h45

