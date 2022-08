Transmissão jogo do Flamengo hoje ao vivo no Brasileirão (14/08)

Neste domingo, 14 de agosto, Flamengo e Athletico disputam a 22ª rodada a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A transmissão jogo do Flamengo hoje ao vivo vai ser na Globo, disponível para todos os estados do país, com exceção de SP e CE. Confira todas as informações a seguir.

Transmissão jogo do Flamengo hoje ao vivo

A transmissão jogo do Flamengo hoje ao vivo vai ser na Globo e Premiere, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Globo transmite a partida do Flamengo e Athletico para todo o Brasil, com exceção do estado de SP e CR, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores, Júnior e Sandro Meira Ricci. Outra opção é acompanhar através do Premiere, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com transmissão nacional.

Online, o aplicativo do Globo play está disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Flamengo coleciona cinco vitórias seguidas

A invencibilidade do Flamengo neste momento é de cinco rodadas. Isso porque o Rubro-Negro coleciona cinco vitórias seguidas no Brasileirão até aqui, a vigésima segunda rodada.

Em 5º lugar com 36 pontos, o elenco de Dorival Junior aparece com 11 vitórias, três empates e sete derrotas, colecionando 32 gols marcados e 19 sofridos dentro e fora de casa.

Em sua campanha, o grupo faz uma melhor temporada como mandante, com 7 vitórias, duas derrotas e um empate. Já como visitante, tem quatro vitórias, cinco derrotas e dois empates.

Athletico PR pode assumir a vice-liderança

O Athletico, por outro lado, vem na 4ª posição com 37 pontos, colecionando onze vitórias, quatro empates e seis derrotas. No quesito gols, por outro lado, tem 28 gols marcados e 22 sofridos.

O Furacão conseguiu a sua classificação na Libertadores pela semifinal depois de vencer o Estudiantes com gol no finalzinho do jogo, na última quinta-feira. Vitor Roque é o destaque do grupo, um dos atletas mais necessários dentro de campo.

Como visitante, some 5 vitórias, 5 derrotas e apenas um empate. Já como mandante, o elenco tem 6 vitórias, uma derrota e três empates.

Último jogo Flamengo x Athletico PR

Flamengo e Athletico se enfrentaram pela última vez em 27 de julho de 2022, quarta-feira, pela partida de ida na Copa do Brasil, pelas quartas de final.

Jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, as duas equipes fizeram bons confrontos. O Flamengo trouxe Vidal, enquanto o Furacão contou com David Terans e Vitinho, jovem. No entanto, os esforços não deram resultados já que o placar ficou em 0 x 0.

Nos minutos finais, David Luiz foi expulso.

Confira no vídeo do portal GE como foi a última partida entre Flamengo e Athletico.

Provável escalação do jogo do Flamengo x Athletico PR

O técnico Dorival Junior ainda não pode contar com Rodrigo Caio, Bruno Henrique e o goleiro Diego, todos em recuperação por suas lesões. Além disso, o Flamengo vai jogar a Copa do Brasil na próxima semana e por isso o comandante pode optar por poupar jogadores.

Escalação do Flamengo: Santos; Matheuszinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego, Victor Hugo; Lazaro, Everton e Marinho.

Felipão, por outro lado, também deve escolher mesclar titulares com reservas, pronto para o jogo da Copa do Brasil durante a semana.

Escalação do Athletico PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico, Pedrinho; Erick, Alex, Vitor Bueno; Vitinho, Vitor Roque e Rômulo.

