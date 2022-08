Transmissão jogo do Goiás x Avaí hoje ao vivo e horário (13/08)

Neste sábado, 13 de agosto, Goiás e Avaí se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Acompanhe a transmissão jogo do Goiás x Avaí hoje através do Premiere, pay-per-view, e também no Globo Play, serviço de streaming, disponível para assinantes em todo o país.

O Goiás soma 25 pontos e está na 13ª posição da tabela. Já o Avaí aparece em 16º lugar com 22 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Transmissão jogo do Goiás x Avaí hoje ao vivo

O jogo do Goiás e Avaí hoje terá transmissão do Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Sem exibição na TV aberta, o canal do Premiere é o responsável por transmitir a partida do Brasileirão neste sábado para todos os estados do país. O pay-per-view, entretanto, está disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, a transmissão jogo do Goiás x Avaí hoje vai ser no Globo Play, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Como funciona o rebaixamento no Campeonato Brasileiro?

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira divisão do futebol brasileiro. São 38 rodadas realizadas, divididas em primeiro e segundo turno com dezenove cada.

Ao fim da temporada, os quatro últimos times na tabela de classificação são rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão. Consequentemente, os quatro primeiros da Série B se garantem na elite do futebol brasileiro.

Com isso, as equipes que ocupam a parte de baixo da tabela brigam durante toda a edição para escaparem da degola e assim não perderem o privilégio de jogarem a primeira divisão.

Classificação do Brasileirão 2022

O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 45 pontos, enquanto Corinthians, Fluminense e Athletico lutam para chegarem até o topo.

Palmeiras – 45

Corinthians – 39

Fluminense – 38

Athletico-PR – 37

Flamengo – 36

Internacional – 33

Atlético-MG – 32

Bragantino – 30

Santos – 30

América- MG – 27

São Paulo – 26

Botafogo – 25

Goiás – 25

Ceará – 25

Coritiba – 22

Bahia – 22

Fortaleza – 21

Cuiabá – 20

Atlético-GO – 20

Juventude – 16

Próximos jogos do Brasileirão

GOIÁS:

Atlético MG x Goiás – Sábado, 20/08/2022 às 16h30 – Brasileirão

Goiás x Atlético GO – Sábado, 28/08 às 16h30 – Brasileirão

AVAÍ:

Avaí x Internacional – Segunda-feira, 22/08 às 20h – Brasileirão

Coritiba x Avaí – Sábado, 28/08 às 16h30 – Brasileirão

Leia também: Brasil x Argentina cancelado: entenda o motivo