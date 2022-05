Transmissão jogo Fluminense x Flamengo hoje: onde vai passar e horário

O coração do torcedor vai bater mais forte com o Fla-Flu na tarde deste domingo, 29 de maio. Com promessa de rivalidade e bom futebol, o clássico entre Fluminense e Flamengo começa às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Válido pela oitava rodada do Brasileirão, saiba onde vai ser a transmissão do jogo do Fluminense x Flamengo hoje ao vivo.

Transmissão do jogo Fluminense x Flamengo hoje ao vivo

Quer saber onde vai ser a transmissão do jogo do Fluminense x Flamengo hoje ao vivo? O torcedor carioca deve sintonizar o canal Premiere, a partir das 18h, pelo horário de Brasília, para acompanhar o Fla-Flu no Brasileirão.

Disponível na TV paga, o Premiere disponibiliza a transmissão do clássico carioca para todos os estados do Brasil, apenas para assinantes.

Outra opção é assistir o pay-per-view através do aplicativo para celular, tablet ou até mesmo no computador. Você também pode assistir na smart TV se for assinante Globo Play e ter o Premiere em sua programação.

A arbitragem vai ser de Raphael Claus (FIFA).

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Fluminense e Flamengo no Brasileirão

A semana não foi nada fácil para o Fluminense. Mesmo depois de marcar 10 gols em cima do Oriente Petrolero na última rodada da Sul-Americana, o tricolor acabou eliminado da competição devido a sua pontuação total ser baixa para avançar. Agora, faz questão de concentrar-se no Brasileirão, onde vem na 7ª posição com 11 pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Flamengo garantiu-se com antecedência na Libertadores e, por isso, sente-se completamente confiante e tranquilo para enfrentar o seu grande rival carioca neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro, entretanto, vem apresentando problemas e não consegue conquistar bons resultados, ocupando a 14ª posição com 9 pontos. Se vencer o jogo de hoje, é provável que ganhe um gás sob o comando do português Paulo Sousa.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Yago Felipe; Wellington, Luiz Henrique, André, Nathan; Cano e Ganso. Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz, Ayrton; Everton Ribeiro, Willian Arão, Arrascaeta; Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Paulo Sousa

Palpite Fluminense x Flamengo

Tratando-se de um dos maiores clássicos de futebol do Brasil, não há como ditar um dos dois times como o grande favorito neste embate.

De um lado, o Fluminense chega abalado após a eliminação na Sul-Americana e, do outro, um Flamengo que tem um dos melhores elencos do país, mas que ainda não conseguiu engrenar no Brasileirão. Por isso, o clássico deste domingo promete ser equilibrado, com a casa cheia favorecendo os dois lados, com muito canto e gritos em prol dos jogadores.

Último jogo de Fluminense x Flamengo

A última vez que as equipes de Fluminense e Flamengo se enfrentaram aconteceu em 02 de abril de 2022, pela temporada atual, na partida de volta na final do Campeonato Carioca.

Por 1 x 1 (3 x 1 no agregado), o Fluminense venceu um dos seus maiores rivais no futebol carioca e tornou-se campeão carioca da temporada. Os gols foram de Cano para o Flu e Gabigol para o Fla.

Confira o vídeo a seguir e veja como foi a última partida entre as equipes.

Informações do jogo do Fluminense x Flamengo hoje: