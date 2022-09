Transmissão Operário PR x Guarani ao vivo hoje: onde assistir (13/9)

Na zona de rebaixamento, Operário e Guarani se enfrentam nesta terça-feira, 13 de setembro, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no segundo turno. Saiba onde assistir a transmissão Operário PR x Guarani ao vivo hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Transmissão Operário PR x Guarani ao vivo hoje

O jogo do Operário e Guarani hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, na TV fechada, às 19h (Horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming.

Ambos os canais são a única maneira do torcedor curtir as partidas da Série B do Brasileirão pela televisão nesta terça-feira. Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, as emissoras possuem transmissão em todo o território nacional.

O Premiere, entretanto, só pode ser adquirido na operadora por valor extra, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para quem prefere assistir online, o serviço de streaming GloboPlay é a saída. A plataforma está disponível somente para assinantes, por valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, funcionando tanto no celular como no tablet, computador e na própria smart TV.

Operário PR x Guarani:

Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Rodada : 30ª rodada

: 30ª rodada Arbitragem : Dyorgines Jose Padovani de Andrade

: Dyorgines Jose Padovani de Andrade VAR : Wagner Reway

: Wagner Reway Local : Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa Transmissão Operário PR x Guarani ao vivo hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Operário PR x Guarani: como estão as equipes?

Com a segunda pior defesa da temporada, o Operário vem na 18ª posição da tabela com 30 pontos, conquistados em sete vitórias, nove empates e treze derrotas, com 23 gols marcados e 35 sofridos. O elenco paranaense chegou a vencer marcar três rodadas sem perder, mas retornou para a zona de rebaixamento após a derrota no fim de semana e, por isso, terá de anotar os três pontos se quiser escapar da degola.

Do outro lado, o Guarani vem na 19ª posição da classificação com 29 pontos, ou seja, apenas um a menos do que o rival nesta terça-feira. Com seis vitórias, onze empates e doze derrotas, o grupo paulista tem o quarto pior ataque da temporada na Série B com 22 gols, na busca pelo triunfo para escapar da degola.

Últimos jogos:

Na última quinta-feira (08/09), o Operário foi derrotado pelo Cruzeiro em 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. O gol foi de Edu.

Do outro lado, o Guarani também vem de derrota para o Vila Nova em 2 a 1, fora de casa, na terça-feira (06/09), pela vigésima nona rodada da competição.

Os gols foram de Dentinho, Mancini e Yuri.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão hoje

Entramos na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Duas partidas serão realizadas pela 30ª rodada do segundo turno na competição nesta terça-feira, 13 de setembro.

A Ponte Preta vai enfrentar o Ituano, enquanto o Guarani visita o Operário, no Paraná. Mas quais são os outros jogos da rodada?

Confira a programação da semana a seguir.

Sport x Bahia

Operário PR x Guarani – 19h

Ponte Preta x Ituano – 21h30

Vasco x Náutico – Sexta-feira – 19h

Tombense x Londrina – Sexta-feira – 21h30

Novorizontino x Grêmio – Sexta-feira – 21h30

Chapecoense x CSA – Sábado – 11h

Brusque x Vila Nova – Sábado – 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – Sábado – 19h

CRB x Cruzeiro – Sábado – 20h30

