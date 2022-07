Transmissão RB Bragantino x Botafogo hoje ao vivo (04/07)

Equipes possuem a mesma pontuação no meio da tabela do Brasileirão; saiba onde assistir ao vivo hoje

Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar a transmissão RB Bragantino x Botafogo hoje! Na noite desta segunda-feira, 4 de julho, as equipes se enfrentam pela décima quinta rodada do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com início a partir das 20h (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje.

O Braga vem de derrota para o Athletico na última rodada, enquanto o Fogão foi derrotado pelo América na primeira paritda das oitavas da Copa do Brasil.

Transmissão RB Bragantino x Botafogo hoje

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir transmissão RB Bragantino x Botafogo hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Ramon Abatti Abel / VAR: Wagner Reway

O SporTV, Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do RB Bragantino x Botafogo hoje, segunda-feira em 4 de julho de 2022, pela rodada do Brasileirão a partir das 20h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obtê-los em sua programação. O Premiere, pacote de canais de futebol, pode ser assinado pelos valores de R$59,90 até R$89,90 ao mês.

Para assistir online, o serviço de streaming Globo Play disponibiliza a transmissão para o aplicativo do celular, computador, tablets e smart TV.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Botafogo:

Ytalo, Leandrinho e Gabriel Novaes são os principais desfalques para o técnico Maurício Barbieri.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Luan Cândido, Natan, Léo Ortiz, Aderlan; Lucas Evangelista, Hyoran, Raúl; Carlos Eduardo, Artur e Alerrandro.

Chay está suspenso, enquanto Gustavo Sauer segue como baixa ao treinador Luís Castro.

Escalação do Botafogo: Gatito; Kanu, Carli, Victor Cuesta, Saravia; Patrick de Paula, Kayque, Hugo; Matheus Nascimento, Erison e Vinicius Lopes.

Como estão RB Bragantino e Botafogo na temporada?

Sem vencer por duas rodadas no Brasileirão, o RB Bragantino vê o seu desempenho em campo cair cada vez mais para a preocupação do torcedor. O time paulista vem de derrota para o Athletico Paranaense, com direito à goleada com quatro gols. Sob o comando de Maurício Barbieri, o elenco se vê pressionado a vencer o jogo desta segunda-feira para evitar complicações com a zona de rebaixamento.

Em 12º lugar com 18 pontos, o grupo contabiliza quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas na temporada, enquanto o ataque tem se mostrado efetivo com vinte gols marcados, mas a defesa tornou-se o grande problema ao sofrer 18 tentos desde o início da temporada. Por fim, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores foi eliminado precocemente.

Do outro lado, o Botafogo teve a sequência de bons resultados quebrado após perder o clássico para o Fluminense, no último domingo em 1 x 0. Com o resultado, o elenco carioca foi parar na 10ª posição com os mesmos 18 pontos, mas tendo cinco vitórias, três empates e seis derrotas.

Sob o comando do técnico português Luís Castro, o elenco botafoguense soma apenas 16 gols marcados em toda a competição brasileira, além de 19 gols sofridos, mostrando a deficiência real do elenco entre a zaga. Por isso, a importância da correção no grupo é essencial nas próximas rodadas.

O elenco não disputa outro torneio até aqui.

