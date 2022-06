Trem x São Raimundo: onde assistir ao vivo e horário hoje (27/06)

Pela décima primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, ase equipes de Trem x São Raimundo se enfrentam nesta segunda-feira, 27 de junho, no Estádio Milton de Souza Corrêa, em Macapá. Com início a partir das 20h15 (horário de Brasília), o confronto de hoje tem transmissão. Saiba onde assistir e confira todas as informações.

A quarta divisão do futebol brasileiro possui oito grupos com oito integrantes cada, disputado em catorze rodadas na primeira fase. Somente os quatro melhores de cada grupo avançam.

Onde assistir Trem x São Raimundo hoje?

O jogo do Trem x São Raimundo hoje será transmitido no InStat TV, serviço de streaming, a partir das 20h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão, o torcedor deve acessar a plataforma online e encontrar o jogo que deseja assistir, inscrever-se com o e-mail e senha e curtir ao vivo pelo computador, celular ou tablet.

Informações do jogo Trem x São Raimundo hoje:

Data: 27/06/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Milton de Souza Corrêa, em Macapá.

Arbitragem: Andrey da Silva e Silva

Onde assistir: InStat TV

Trem x São Raimundo na Série D do Brasileirão

A equipe do Trem não perde há seis rodadas na quarta divisão do Brasileiro, contabilizando quinze pontos na 4ª posição do grupo A, com quatro vitórias, três empates e também três derrotas até aqui na competição. Se vencer hoje, pode se igualar ao adversário e ultrapassa-lo por ter vantagem no saldo de gols.

Escalação do Trem: Dida; Aleilson, Balão Maraba, Dudu; Tharcio, Pedro, Ronny, Alexandre Pinho; Tacio, Neto e Yan.

O São Raimundo, por outro lado, aparece em 3º lugar com dezoito pontos, ou seja, pode assumir a vice-liderança do grupo A e permanecer como o grande favorito para alcançar a próxima fase. Até aqui foram cinco vitórias, três empates e só duas derrotas na Série D.

Escalação do São Raimundo: Neguett; Guilherme, Jucivaldo, Sousa, Railson; Mateus, Ivan, Frank; Dedê, Alan e Denis Pedra.

Palpites Trem x São Raimundo

Com desempenho praticamente igual durante a Série D do Brasileirão, o confronto promete ser equilibrado para os dois lados.

O time do Trem joga em casa, prometendo contar com a ajuda dos torcedores no estádio para pressionar os rivais e cantar do começo ao fim da partida. Já o São Raimundo, no entanto, espera ter sorte.

No quesito gols, porém, é o Trem que segue melhor com 27 marcados, mas com a defesa vazada por tomar 18 gols dentro e fora de casa. Já o São Raimundo só marcou 16, mas tem uma boa defesa já que só tomou 9 gols.

Classificação da Série D do Brasileirão

Oito equipes da região Norte disputam o grupo A, na Série D do Brasileirão. Por catorze rodadas em pontos corridos, elas buscam acabar entre as quatro primeiras para avançarem até a próxima rodada, onde irão disputar em eliminatórias as quatro vagas para o acesso até a Série C.

Confira a classificação do grupo A atualizada.

1 Amazonas FC – 22 pontos

2 Rio Branco – 20 pontos

3 São Raimundo RR – 18 pontos

4 Trem – 15 pontos

5 São Raimundo – 15 pontos

6 Porto Velho – 14 pontos

7 Humaitá – 6 pontos

8 Náutico RR – 5 pontos

