Trem x São Raimundo RR: onde assistir e horário hoje (11/07)

Encerrando a décima terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro pelo grupo A, as equipes de Trem x São Raimundo RR se enfrentam a partir das 20h15 (horário de Brasília), no Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Trem x São Raimundo RR hoje?

O InStat TV vai passar o jogo do Trem x São Raimundo RR hoje, a partir das 20h15 (horário de Brasília), pela rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode assistir o jogo de hoje através do serviço de streaming do InStat TV, disponível para assinantes. Os interessados devem acessar o site (instat.tv), fazer o cadastro com login e a senha e, pelo valor de R$49,99, tornar-se membro.

A plataforma está disponível para celular, tablet e computador.

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Onde assistir Trem x São Raimundo RR hoje: InStat TV

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Junior

Trem

Pelo grupo A, a equipe do Trem, de Macapá, entra em campo nesta segunda-feira com toda a confiança necessária para garantir os três pontos e seguir lutando pela liderança da competição. Em 5º lugar com 16 pontos, o time contabiliza quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na campanha, contabiliza vinte e oito gols marcados e 22 gols sofridos, com o desempenho totalmente regular mas com problemas também na defesa. O elenco vem de derrota para o Amazonas FC por 4 a 1 fora de casa.

São Raimundo RR

Já o time do São Raimundo vem na 4ª posição com 19 pontos, contabilizando quatro rodada sem perder na Série D do Brasileirão com o total de cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Além disso, o desempenho do elenco conta com 18 gols marcados e apenas doze sofridos.

Com três pontos a mais do que o rival, é o favorito no jogo de hoje.

Prováveis escalações de Trem x São Raimundo RR:

Alexandre Pinho foi expulso na última rodada e por isso está fora do jogo de hoje.

Escalação do Trem: Dida; Aleilson, Balão Maraba, Dudu, Ronny; Leonardo, Tharcio, Tacio; Gilmar, Neto e Aldair.

Os visitantes não tem desfalques no jogo desta segunda.

Escalação do São Raimundo RR: Soares; Carlinhos, Leandro Cabecinha, Randerson, Paulo; Belão, Paulo, Luis Carlos, William; Wander e Raí,

