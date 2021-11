Última rodada da Série B em 2021: veja os últimos jogos do ano

A última rodada da Série B do Brasileirão promete muita disputa pelo acesso e principalmente contra o rebaixamento. Com apenas uma vaga sobrando, as equipes continuam a luta incessante rumo à elite enquanto outros tem o último suspiro para não cair para a terceira divisão.

Quais são os jogos da última rodada da Série B em 2021?

A última rodada da Série B do Brasileirão, a 38ª na temporada 2021, traz dez confrontos começando na quinta-feira, 25 de novembro, e seguindo até o domingo, 28, com início às 16 horas da tarde.

Todas as vinte equipes entram em campo para alcançar o seu objetivo: seja ele a permanência, o acesso ou até mesmo evitar o rebaixamento para a divisão inferior no futebol brasileiro.

Confira o calendário completo da última rodada da Série B do Brasileirão em 2021.

Quinta-feira (25/11):

Cruzeiro x Náutico – 20h

Estádio do Mineirão, em Minas Gerais com transmissão do SporTV e Premiere

Sexta-feira (26/11):

Ponte Preta x Coritiba – 19h

Estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo com transmissão do SporTV e Premiere

Domingo (28/11):

Vitória x Vila Nova – 16h

Estádio Barradão, na Bahia, com transmissão do Premiere

Avaí x Sampaio Corrêa – 16h

Estádio Ressacada, em Santa Catarina, com transmissão do Premiere

Operário x CRB – 16h

Estádio Germano Krüger, no Paraná, com transmissão do Premiere

CSA x Brasil de Pelotas – 16h

Estádio Rei Pelé, em Alagoas, com transmissão do Premiere

Londrina x Vasco – 16h

Estádio do Café, no Paraná, com transmissão do Premiere

Goiás x Brusque – 16h

Estádio da Serrinha, em Goiás, com transmissão do Premiere

Botafogo x Guarani – 16h

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere

Remo x Confiança – 16h

Estádio Evandro Almeida, no Pará, com transmissão do Premiere

Quem briga pelo acesso à Série A de 2022?

Botafogo, Coritiba e Goiás já estão garantidos na primeira divisão. Enquanto isso, a última vaga do acesso conta com quatro equipes brigando no último suspiro. Dessa maneira, a rodada será decisiva para descobrir quem será o quarto classificado.

Avaí, CRB, CSA e Guarani disputam a última vaga à elite. Porém, de acordo com o estudo de estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG atualizado diariamente, o Avaí é quem tem a maior vantagem para conquistar o acesso com 63.1%. No domingo, o elenco enfrenta o Sampaio Corrêa. Se vencer, carimba o passaporte e torna-se o quarto na Série A de 2022.

Em segundo e terceiro lugar respectivamente estão CSA com 17.3% e o CRB com 16%. Por fim, o Guarani é quem tem a menor chancer de subir com 3.6%, mas ainda assim tem a matemática ao seu favor. Para todos, a vitória somado aos tropeços dos adversários na rodada é a única maneira de conquistar o acesso.

Quais equipes brigam para evitar o rebaixamento até a Série C de 2022?

Na parte de baixo, Brasil de Pelotas e Confiança já estão rebaixados. Enquanto isso, outros três brigam para escapar de maneira definitiva da degola, contando com a cartada final em busca da redenção.

As equipes de Remo, Vitória e Londrina entram em campo no domingo, todos no mesmo horário. Segundo o estudo da UFMG, o time baiano é quem tem mais chances de cair, com 91.2%. O paranaense, em seguida, apresenta 76.8% enquanto os alagoanos possuem 32%.

O Remo enfrenta o Confiança, precisando apenas da vitória para não ser rebaixado. Já o Londrina tem que ganhar do Vasco, equipe que mesmo garantida quer fechar o ano em 100%. Além disso, o elenco precisará contar também com tropeços dos outros dois adversários.

O Vitória, por fim, está em uma situação extremamente complicada. Diante do Vila Nova em casa, tem que ganhar de qualquer maneira e esperar que os rivais percam. Caso contrário, terá o rebaixamento confirmado.

Quem já está garantido na Série B de 2022?

Doze clubes já estão confirmados para a Série B de 2022. São eles Operário, Ponte Preta, Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Brusque, Vila Nova, Vasco e Náutico. Quatro poderão chegar até a primeira divisão e outros três lutam contra o rebaixamento.

Além disso, Ituano, Tombense, Criciúma e Novorizontino complementam a conta já que subiram da Série C para a segunda divisão na temporada.

Relembre como foi a conquista do título do Ituano na Série C em 2021.

Leia também:

Quem vai cantar na final da Libertadores 2021?