Quem vai cantar na final da Libertadores 2021? A cantora Anitta revelou em entrevista na última terça-feira (23/11) que vai se apresentar na decisão entre Flamengo e Palmeiras no próximo sábado, 27 de novembro, no Uruguai. Esta é a segunda vez que a estrela vai cantar na abertura do evento que acontece antes da bola rolar na partida.

Saiba quem vai cantar na final da Libertadores 2021

Anitta, 28 anos, será a responsável pelo show de abertura na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no próximo sábado, 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A cantora confirmou a sua participação em entrevista ao podcast “PodCats” no Youtube, mas não deu maiores informações sobre o evento. Além disso, a carioca, que torce para o Botafogo, garantiu que sempre que canta em finais com o Flamengo, traz sorte para o elenco rubro-negro.

“Eu vou cantar de novo na final da Libertadores, agora no sábado. Vai ser Flamengo e Palmeiras, inclusive assim, eu não sou Flamengo não, eu sou botafoguense mas das vezes que fui pro Flamengo, o Flamengo ganhou. O truque é: eu vou, eu canto e vou embora, aí o Flamengo ganha, é uma loucura, estou achando que eu sou o pé de coelho deles. Se eles ganharem dessa vez a gente vai comprovar que eu sou, aí vou querer algum negócio de ser musa mesmo sendo Botafogo”.

Anitta se apresentou em 2019 em Lima, no Peru, com Flamengo e River Plate em campo, que resultou na vitória dos brasileiros por 2 a 1 com dois gols de Gabigol. A estrela cantou junto com os argentinos Fito Páez e Martina Stoessel e o colombiano Sebastián Yatra a canção “Dale Alegría A Mi Corazón”. Gabriel Pensador também se apresentou em homenagem ao Flamengo.

Conheça a cantora Anitta

Nascida em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, Larissa de Macedo Machado ou Anitta como é conhecida pelo público conquistou o Brasil com as suas músicas e agora leva também a sua arte mundo à fora, ganhando cada vez mais reconhecimento.

Ela é a dona dos sucessos como “Show das Poderosas”, “Girl From Rio”, “Paradinha”, “Bang”, “Deixa Ele Sofrer” e “Vai Malandra”. A funkeira também conta com participações especiais de grandes artistas em suas músicas como Madonna, Snopp Dogg, J Balvin, Maluma e Rita Ora.

Com a agenda lotada para o ano que vem, Anitta tem compromissos marcados tanto em terras brasileiras como ao redor do globo como em Paris, no festival Lollapalozza. Hoje, acumula mais de 56 milhões de seguidores nas redes sociais, assim como visualizações no Youtbe.

Conheça um dos maiores hits de Anitta, “Girl From Rio”, que pode pintar no setlist da final.

Onde assistir a final da Libertadores 2021?

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no próximo sábado, 27 de novembro, será transmitida pelos canais SBT, na TV aberta, Fox Sports e Conmebol TV pela TV paga e o serviço de streaming Star +, apenas por assinatura no aplicativo ou site oficial.

Realizado no Estádio Centenário com 90 anos de história, o espaço foi inaugurado em 18 de julho de 1930, idealizado pelo arquiteto uruguaio Juan Antonio Scasso. Mais tarde naquele mesmo ano recebeu a primeira edição da Copa do Mundo, vendo a seleção de casa levantar a primeira taça da história do torneio da FIFA.

