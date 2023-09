Vai passar na Globo? Horário do jogo do Corinthians e Palmeiras - 03/09

Hoje tem Derby Paulista entre Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena, em São Paulo, com a presença do torcedor corintiano em peso. Neste domingo, 03 de setembro, a partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão, com início às 16h (de Brasília) e transmissão ao vivo na televisão aberta.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje?

A Globo transmite na TV aberta o clássico Corinthians e Palmeiras hoje, às 16h (horário de Brasília), com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho para os estados de SP, RS, SC, PR, MG, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, PB, DF, AC, AP, RO, RR, AM, PA, MA, PI e RN ao vivo e de graça.

Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de televisão por assinatura, ou no aplicativo em dispositivos móveis. Outra opção é assistir de graça no Globoplay, plataforma que retransmite a grade da Globo.

Para evitar problemas entre torcidas, a CBF decidiu alterar o duelo entre São Paulo e Coritiba para 27 de setembro, deixando apenas o Derby neste domingo, na cidade de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo enviou ofício para a CBF pedindo a alteração do clássico, mas a entidade decidiu mantê-lo.

Corinthians x Palmeiras - 16h

Neo Química Arena, em São Paulo

22ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023?

Quem são os desfalques do Corinthians hoje?

O treinador Vanderlei Luxemburgo não tem jogadores suspensos para o Derby Paulista, mas Fagner e Roni, segundo apurações do portal GE, estão indisponíveis para o duelo deste domingo, na casa do Timão. O lateral, fora desde o jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, segue no departamento médico desde para tratar de lesão na panturrilha.

Já Roni, de acordo com o GE, se recupera de trauma no tornozelo. Renato Augusto, Fábio Santos, Rojas e Yuri Alberto deverão vestir a camisa titular do Timão no clássico.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Rojas; Renato Augusto, Wesley e Yuri Alberto.

Por que Dudu não vai jogar hoje no Palmeiras?

A principal baixa do treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, é o atacante Dudu. O jogador deixou o gramado mais cedo em 27 de agosto, na vitória contra o Vasco por 1 a 0, na 21ª rodada do Brasileirão. Exames constataram que o atacante teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco.

O Palmeiras não indicou previsão de retorno, mas Dudu deverá desfalcar o Verdão até o fim da temporada, tanto na Libertadores como no Brasileirão.

Outro desfalque de Abel é Luan, suspenso por ter três cartões amarelos.

Escalação do Palmeiras hoje: Weverton; Gustavo Gómez, Piquerez, Murillo, Mayke; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Jhon Jhon, Artur e Rony.

O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de… pic.twitter.com/mmOWIbm9b3 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2023

