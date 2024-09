Tudo sobre o jogo do Brasileirão neste domingo, 22 de setembro de 2024, ao vivo.

Vai passar na Globo? Horário e onde assistir o jogo do Flamengo contra o Grêmio

Neste domingo, 22 de setembro, tem jogo do Flamengo contra o Grêmio pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 18h30 (de Brasília) e tem transmissão pela TV e internet.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje, que tem como rival o Grêmio, vai passar no sportv e Premiere, a partir das 18h30. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo A TV Globo ou SBT.

A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Atualmente, o Rubro-Negro está em quarto lugar na tabela e quer ganhar ponto para continuar subindo. Já os gaúchos estão em 14º e buscam ficar mais longe da zona de rebaixamento.

Escalação

O Grêmio tem Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Hoje, o Flamengo de Tite pode levar a campo Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Lorran e Carlinhos.

Matheus Delgado Candançan (SP) é o árbitro.