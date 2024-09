Vai passar na Globo? Onde assistir o jogo do Corinthians x Flamengo hoje (1/9)

Os dois maiores clubes do país se enfrentam neste domingo, 1 de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo do Corinthians x Flamengo hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Como assistir o jogo do Corinthians x Flamengo

O jogo do Corinthians x Flamengo de hoje tem transmissão da Globo, Premiere e GloboPlay, com início 16h (Horário de Brasília) direto da Neo Química Arena, em São Paulo.

Prefere assistir online pelo celular? O torcedor pode assistir a partida de graça no GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo que retransmite as imagens do jogo, mesmo para quem não é assinante.

Para acompanhar pelo celular, basta baixar o aplicativo no Android ou iOS e se cadastre no site da Globo com e-mail e a senha. Depois, procure a opção "Agora na TV" e procure o canal da Globo. Também dá para ter acesso completo pelo site do produto www.globoplay.globo.com de graça. Porém, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Pela TV, o Clássico das Nações vai passar na TV Globo em todo o Brasil logo após a primeira parte do Domingão com Huck.

Por fim, o Premiere é outra opção disponível para assinantes da TV paga.

Escalação

O Corinthians deve escalar os jogadores Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, José Martínez, Raniele (Ryan), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto.

Estão de fora do jogo: Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios. André Ramalho, Félix Torres, Charles, Hugo, Hugo Souza, Matheuzinho, Pedro Raul e Ryan estão pendurados.

Já o Flamengo deve levar a campo os títulares Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz e Gerson; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Não jogam hoje: Viña, Cebolinha, Léo Pereira, Gabigol, Arrascaeta, Michael e De la Cruz. Alex Sandro e Gonzalo Plata. Ayrton Lucas e Léo Ortiz estão pendurados.