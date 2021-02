Vasco x Inter (14/2): onde assistir e escalações da partida do Brasileirão

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Inter se enfrentam neste domingo (14), no Estádio São Januário, com objetivos diferentes. Enquanto o Cruz-maltino busca fugir da zona do rebaixamento para se manter na primeira divisão, o Colorado tenta se manter na liderança para ficar com o título.

Onde assistir Vasco x Inter?

A partida entre Vasco e Inter não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo no pay-par-view, para todo o país.

Prováveis escalações do jogo

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, Benítez, Gabriel Pec (Talles Magno) e Cano.

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Peglow (Mauricio ou Nonato); Yuri Alberto.

📸🇦🇹 Chegamos! O Colorado está no Rio para o duelo do @Brasileirao. #VamoInter pic.twitter.com/8LhY8e8kOA — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 13, 2021

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Vasco e Inter chegam para o jogo?

Sem vencer há três rodadas, o Vasco voltou à zona do rebaixamento logo depois de perder os dois últimos jogos. Com 37 pontos, o clube carioca tem a mesma pontuação do Bahia, primeira equipe fora do Z-4. No entanto, a equipe de Vanderlei Luxemburgo fica atrás por conta do número de vitórias – primeiro critério de desempate. Caso conquiste os três pontos, o clube consegue sair da degola, mas precisa torcer para o Tricolor não derrotar o Atlético-MG.

Já o Colorado precisa dos três pontos para então ainda manter a liderança do campeonato. Com derrota na última rodada, o clube pode ser ultrapassado pelo Flamengo, mas em caso de vitória do Rubro-negro diante do Corinthians. Faltando três rodadas para o término da competição, o Inter pode então voltar a conquistar o título depois de 42 anos.