Saiba quantos times sobem para a elite do futebol. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo/CBF

Entenda como funciona o sistema de divisões no Campeonato Brasileiro

Quantos times sobem da Série B para Série A no Brasileirão em 2022?

Quantos times sobem da Série B para Série A no Brasileirão em 2022?

Vinte equipes na Série B disputam o acesso até a elite do Campeonato Brasileiro. Por toda a temporada, trinta e oito rodadas são realizadas em primeiro e segundo turno onde um número exclusivo de equipes se classificam até a primeira divisão do futebol. Mas quantos times sobem da Série B para Série A? Como funciona o Brasileirão?

Quantos times sobem da Série B para Série A?

Quatro times sobem da Série B para Série A no Campeonato Brasileiro, ao fim da temporada. Com a realização da última rodada no torneio, os quatro primeiros da tabela se garantem na elite.

Para garantir a classificação até a elite do futebol, os times devem alcançar as quatro primeiras posições da tabela de classificação e lá permanecerem por toda a competição. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale três pontos e o empate apenas 1 para ambos os lados.

Não existe pontuação 100% evidente para garantir o acesso. Segundo o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time deve conquistar entre 59 até 65 pontos para obter até 90% de chances de acesso. Outro fator importante é ter vantagem sob o quinto colocado na tabela garantido matematicamente na Série A do Brasileirão.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são: a) maior número de vitórias, b) maior saldo de gols, c) maior número de gols pró, d) confronto direto, e) menor número de cartões vermelhos recebidos, f) menor número de cartões amarelos recebidos e g) sorteio.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado da tabela será o campeão da Série B do Brasileirão.

Quantas rodadas são a Série B?

A Série B do Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas divididas em dois turnos, sendo 19 jogos no primeiro e 19 no segundo, disputado em pontos corridos. Cada vitória vale três pontos ao elenco vencedor, enquanto o empate garante apenas um para ambos.

O campeão da Série B na temporada é o time que acumular mais pontos na primeira posição. Além do título, também estão em jogo quatro vagas para a primeira divisão do futebol, enquanto na parte de baixo o risco de rebaixamento para a terceira divisão é alto.

Todos os mandos de campo no primeiro e segundo turno são definidos pela CBF antes mesmo da temporada começar, ou seja, cada equipe terá a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez no confronto com outras equipes.

+ Quais as chances do Grêmio de subir para a Série A?

Quantos times são rebaixados na Série B?

Quatro times são rebaixados da Série B até a Série C ao fim da temporada. Os elencos que terminam a temporada entre as quatro últimas posições da tabela de classificação não têm a oportunidade de brigarem mais na segunda divisão e, por isso, serão rebaixados até a Série C.

Dessa maneira, os quatro disputarão a terceira divisão na temporada seguinte, enquanto os classificados da Série C vão para a Série B da mesma maneira.

Se o empate nas pontuações entre dois times ou mais acontecerem, aí os critérios utilizados pela CBF serão os mesmos na ordem: a) maior número de vitórias, b) maior saldo de gols, c) maior número de gols pró, d) confronto direto, e) menor número de cartões vermelhos recebidos, f) menor número de cartões amarelos recebidos e g) sorteio.

Você também vai gostar de ler:

+ Horário da final da Sul-Americana 2022: data, estádio e premiação

+ Divisão de tarefas A Fazenda 2022 causa climão; como foi?