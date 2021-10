Veja qual é a provável escalação de Flamengo x Atlético MG (30/10)

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o confronto entre Flamengo e Atlético-MG promete bom futebol em campo neste sábado, 30/10, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio. Confira qual será a provável escalação para o jogo de hoje entre Flamengo x Atlético MG.

Qual será a provável escalação do Flamengo no jogo de amanhã?

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Renê (Ramon); Willian Arão, Thiago Maia, Andreas, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabigol.

Atlético MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Keno, Hulk.

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR, o Flamengo entra em campo neste sábado buscando a recuperação diante os torcedores. Para piorar a situação, o técnico Renato Gaúcho tem desfalques importantes no jogo de hoje como Diego Ribas e Filipe Luís. Além disso, David Luiz e Arrascaeta também seguem fora.

Já o Galo vem de vitória na Copa do Brasil e classificação para a grande final em busca da taça e, principalmente, do prêmio milionário. O técnico Cuca não tem desfalques em seu plantel de jogadores, mas precisará ter cuidado com Hulk, Alonso, Nacho, Nathan Silva e Eduardo Sasha porque estão pendurados.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Atlético-MG?

O confronto entre Flamengo e Atlético não terá transmissão na televisão, sendo o Premiere, serviço de streaming da Rede Globo, a única maneira de acompanhar ao vivo a partida neste sábado.

Para comprar o pacote, você deve acessar o site oficial do Premiere (www.ge.globo.com/premiere) ou através do aplicativo, se inscrever e fazer a compra de acordo com o seu bolso.

Você pode acompanhar o jogo no Premiere através do aplicativo do Android e iOS ou em canais nas operadoras por assinatura como Sky, Vivo, Claro e OI. Consulte a sua emissora de TV e saiba se existe a disponibilidade.

Como está a Classificação do Brasileirão 2021?

O Atlético-MG é o líder do Brasileirão 2021 neste momento com 59 pontos, ou seja, tem a vantagem de dez pontos diante do Palmeiras, o segundo colocado na tabela. O Flamengo, por outro lado, está em 5º lugar.

A competição tem 38 rodadas e, após o término, a primeira equipe na classificação é a campeã, enquanto as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão do futebol brasileiro.