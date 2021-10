Jogo do Flamengo hoje x Atlético MG ao vivo: onde assistir e horário-30/10

Em duelo com cara de final, Flamengo e Atlético MG se enfrentam neste sábado, 30, a partir das 19h, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio do Maracanã, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Flamengo hoje x Atlético MG ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje x Atlético MG ao vivo?

O jogo do Flamengo x Atlético MG hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 30 de outubro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo Flamengo hoje x Atlético MG ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois de cair na Copa do Brasil para o Athletico, a pressão em cima do Flamengo aumentou. O clube não vence no Brasileiro há duas partidas e agora saiu do G-4. Um novo revés, dessa vez para o Galo, pode abalar as estruturas da equipe carioca, que sofreu duras críticas da torcida após a eliminação diante do Furacão.

Por outro lado, a equipe do Atlético MG garantiu sua vaga na decisão da Copa do Brasil. O Galo venceu as duas partidas diante do Fortaleza e, além de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, terá a oportunidade ficar com a taça do torneio. No Brasileirão, a equipe segue líder com 59 pontos, mas 10 de distância para o vice Palmeiras.

Na partida ida entre Flamengo x Atlético MG, o Galo venceu por 2 a 1. Relembre:

Qual a provável escalação de Flamengo x Atlético MG?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Flamengo x Atlético MG hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Ramon (Renê); Willian Arão, Thiago Maia, Andreas e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Atlético MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Keno (Diego Costa) e Hulk.

LEIA TAMBÉM

+ Lista da convocação de Tite da Seleção Brasileira para as Eliminatórias