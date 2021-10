Vitória x Brasil de Pelotas: onde assistir AO VIVO e horário do jogo (23/10)

Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado, 23, a partir das 16h30, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Barradão, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir Vitória x Brasil de Pelotas e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Vitória x Brasil de Pelotas ao vivo?

O jogo do Vitória x Brasil de Pelotas hoje, 23/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Data: 23 de outubro 2021

Local: Estádio Barradão – Salvador (BA)

Onde assistir Vitória x Brasil de Pelotas ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

O Vitória chega ao duelo vindo de vitória na Série A. Na última rodada, a equipe baiana venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e agora busca o segundo triunfo consecutivo, no confronto diante do lanterna do campeonato. Em 18º, com 29 pontos, o Rubro-negro está a cinco de sair do Z-4, mas pode tirar a diferença se vencer o duelo.

Por outro lado, o Brasil de Pelotas vem de duas partidas sem derrotas, mas continua na última posição da Série B. Com apenas 20 pontos conquistados, a equipe Xavante está a 14 de sair do Z-4 e precisa engrenar nesta reta final da competição para conseguir evitar o rebaixamento.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca do triunfo, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h30, a bola rola para o jogo do Vitória x Brasil de Pelotas, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vitória: Arcanjo; Van, Wallace, Moraes, Roberto; Pedro, Fabinho, Oliveira, Eduardo e Marcinho; Manoel

Brasil de Pelotas: Marcelo; Paulinho, Arthur, Ícaro, Kevin; Diego, Matias e Rildo; Netto, Renatinho e Erison.

O torcedor pode assistir o jogo do Vitória x Brasil de Pelotas ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

