Ypiranga RS x ABC: onde assistir, horário e escalação da Série C (20/06)

Equipes disputam a décima primeira rodada da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira

Pela décima primeira rodada da Série C do Brasileirão, as equipes de Ypiranga RS x ABC se enfrentam nesta segunda-feira, 20 de junho, jogando no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim. Com início marcado a partir das 20h (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Ypiranga RS x ABC hoje?

O jogo entre Ypiranga RS x ABC hoje será transmitido ao vivo no serviço de streaming DAZN.

Sem transmissão na TV, o confronto da Série C do Brasileirão vai passar somente online, ou seja, usuários do serviço de streaming tem a opção de curtir o duelo nesta segunda-feira pela plataforma.

O DAZN pode ser encontrado no site (www.dazn.com) por diferentes valores entre os pacotes que distribuem jogos de futebol dos mais variados campeonatos. No aplicativo, está disponível no celular, tablet ou computador.

Informações de onde assistir Ypiranga RS x ABC hoje:

Data: 20/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati

Onde assistir Ypiranga RS x ABC: DAZN

Ypiranga RS e ABC na Série C do Brasileirão

O elenco do Ypiranga faz uma campanha bastante regular na Série C do Campeonato Brasileiro nesta edição. Com dezesseis pontos, o time gaúcho vem na 10ª posição contabilizando quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas até aqui e, por isso, deverá manter a escalação titular para conseguir os três pontos de qualquer modo.

Do outro lado, o ABC se mantém em terceiro lugar com 20 pontos, ou seja, contabiliza seis vitórias, dois empates e duas derrotas também e, por isso, entra em campo como o favorito para garantir mais um triunfo nesta temporada da Série C, rumo ao acesso. Se vencer, empatar com o atual líder Mirassol.

Escalações:

Escalação do Ypiranga RS: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Windson; Lorran, João Felix, Michel Renner, Robson; Hugo Almeida, Cesinha e Vitinho. Técnico: Luizinho Vieira

Escalação do ABC: Pedro Paulo; Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson, Felipinho; Wellington Reis, Walfrido, Kelvin, Fábio Lima; Gustavo França e Henan. Técnico: Fernando Marchiori

Palpite Ypiranga RS x ABC

Para a partida desta segunda-feira, o time do ABC é o grande favorito aos três pontos na décima primeira rodada da competição.

Mesmo fora de casa, o elenco de Natal, no Rio Grande do Norte, deve sair de campo com a vitória e, consequentemente, lutar pela liderança na tabela, assim como o acesso.

O Ypiranga, contando com o apoio da torcida no encerramento da rodada, terá problemas ao enfrentar um grupo muito bem organizado.

Classificação da Série C do Brasileirão 2022

Figuram na parte de cima da tabela da Série C do Brasileirão as equipes de Mirassol, Paysandu, ABC, Botafogo PB, Figueirense, Manaus, Volta Redonda e Remo.

Estes times brigam por uma vaga na próxima fase da competição, ou seja, vão brigar pelo acesso até a segunda divisão do futebol brasileiro.

Lembrando que os quatro último serão rebaixados para a quarta divisão do Brasileirão.

1 Mirassol – 23 pontos

2 Paysandu – 21 pontos

3 ABC – 20 pontos

4 Botafogo PB – 20 pontos

5 Figueirense – 18 pontos

6 Manaus – 17 pontos

7 Volta Redonda – 16 pontos

8 Remo – 16 pontos

9 São José – 16 pontos

10 Ypiranga – 16 pontos

11 Aparecidense – 15 pontos

12 Botafogo SP – 14 pontos

13 Ferroviário – 12 pontos

14 Campinense – 12 pontos

15 Vitória – 11 pontos

16 Altos – 10 pontos

17 Floresta – 10 pontos

18 Confiança – 10 pontos

19 Brasil de Pelotas – 9 pontos

20 Atlético CE – 9 pontos

