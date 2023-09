Como assistir ginástica artística no Pré-Olímpico de 2023 ao vivo

Começou o classificatório de ginástica artística no Pré-Olímpico em busca de uma vaga em Paris 2023, e as disputas do masculino e feminino vão até 8 de outubro na Antuérpia, na Bélgica. A atleta brasileira Rebeca Andrade, 24 anos, foi convocada e vai disputar com Simone Biles, dos Estados Unidos. Veja como assistir ginastica artística ao vivo do Brasil.

Assistir ginástica artística ao vivo no Pré-Olímpico

Os fãs de ginástica artística podem acompanhar as disputas, inclusive do Brasil, pela internet e também na TV, mas como são muitas apresentações, a fase classificatória será exibida apenas no All Gymnastics TV.

A partir da fase final, o público do Brasil vai ter mais opções, pois Sportv 3, Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV passam a transmitir a ginástica artística ao vivo no Pré-Olímpico 2023.

O evento vê os principais atletas se enfrentando em equipes, aparelhos individuais e competições gerais. Antuérpia sedia o evento pela terceira vez após o primeiro Campeonato Mundial de Ginástica Artística em 1903.

Recém conquistado seu oitavo título recorde no Campeonato dos Estados Unidos de Ginástica , Simone Biles retorna ao Mundial pela sexta vez. A campeã olímpica é 25 vezes medalhista neste evento e buscará aumentar sua já impressionante lista de elogios. Isso também marca a primeira participação de Biles no Campeonato Mundial desde 2019.

O Brasil vem com a estrela a super atleta Rebeca Andrade, primeira medalhista olímpica feminina da ginástica artística brasileira. Ela soma 2 medalhas em Olimpíadas, ouro e prata, além de 4 medalhas em mundiais.

Se ela avançar na qualificação como muitos esperam, Rebeca participará da final individual geral feminina, antes das finais femininas de salto e barras assimétricas em 7 de outubro e das finais de trave e exercícios de solo no dia seguinte.

Agenda da ginástica artística

A tabela da ginástica artística no Pré-Olímpico atualizada vai até o dia 8 de outubro.

Domingo, 01/10 - Classificatórias masculinas

5h - 6h50 - Subdivisão 5 - Canadá, Colômbia, Egito e Suíça

7h15 - 9h05 - Subdivisão 6 - Coreia do Sul, França, Hungria e Itália

Domingo, 01/10 - Classificatórias femininas de ginástica artística no Pré-Olímpico

11h - 12h20 - Subdivisão 1 - Holanda e Itália

12h45 - 14h05 - Subdivisão 2 - Estados Unidos (Simone Biles) e Taiwan

14h30 - 15h50 - Subdivisão 3 - África do Sul, Coreia do Sul e Grã-Bretanha

Segunda-feira, 02/10 - Classificatórias femininas

5h - 6h20 - Subdivisão 4 - Bélgica, Espanha e Romênia

6h30 - 7h50 - Subdivisão 5 - México e Suécia

8h - 9h20 - Subdivisão 6 - Austrália e Brasil

11h15 - 12h35 - Subdivisão 7 - Áustria e Canadá

12h45 - 14h05 - Subdivisão 8 - Alemanha, Finlândia e Hungria

14h45 - 16h05 - Subdivisão 9 - Argentina, Japão e República Tcheca

16h15 - 17h35 - Subdivisão 10 - China e França

Terça-feira, 03/10

14h30 - 17h45 - Final por equipes masculinas

Quarta-feira, 04/10 | ginástica artística no Pré-Olímpico

14h30 - 17h05 - Final por equipes femininas

Quinta-feira, 05/10

14h30 - 17h40 - Final individual geral masculina

Sexta-feira, 06/10 | ginástica artística no Pré-Olímpico

14h30 - 17h - Final individual geral feminina

Sábado, 07/10

9h - 13h - Finais por aparelhos (solo masculino, salto feminino, cavalo com alças, barras assimétricas e argolas)

Domingo, 08/10 | ginástica artística no Pré-Olímpico

9h - 13h - Finais por aparelhos (salto masculino, trave, barras paralelas, solo feminino e barra fixa)

Confira: Globo e Sportv exibirão jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino