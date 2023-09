Globo e Sportv exibirão jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino

O Pré-Olímpico de vôlei masculino, qualificatória que define os seis primeiros classificados para as Olimpíadas de Paris, começa na sexta-feira, 29 de setembro, com transmissão exclusiva dos jogos do Brasil no canal Sportv ao vivo para todo o país.

Jogos do Brasil vôlei masculino no Pré-Olímpico

No Brasil, os direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei masculino pertencem ao Sportv 2, o segundo canal esportivo da Globo lançado em dezembro de 2003, responsável por transmitir campeonatos simultâneos ao vivo de vôlei, tênis, esportes olímpicos e até automobilismo.

O Sportv só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para ter o canal na operadora. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar ao vivo o sinal dos eventos transmitidos pelo Sportv.

A Globo vai transmitir na TV aberta os dois jogos do Brasil no domingo, 30 de setembro e 08 de outubro, contra República Tcheca e Itália respectivamente, com narração de Luis Roberto e comentários de Nalbert e Fabi Alvim.

Sábado, 30.09 - Brasil x Catar às 10h

Onde assistir: Sportv2 e VB TV

Domingo, 01.10 - Brasil x República Tcheca às 10h

Onde assistir: Globo, sportv2 e VB TV

Terça-feira, 03.10 - Brasil x Alemanha às 20h30

Onde assistir: Sportv2 e VB TV

Quarta-feira, 04.10 - Brasil x Ucrânia às 20h30

Onde assistir: Sportv2 e VB TV

Sexta-feira, 06.10 - Brasil x Cuba às 10h

Onde assistir: Sportv2 e VB TV

Sábado, 07.10 Brasil x Irã às 10h

Onde assistir: Sportv2 e VB TV

Domingo, 08.10 - Brasil x Itália às 10h

Onde assistir: Globo, sportv2 e VB TV

Confira a tabela do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino atualizada 2023

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol, o Pré-Olímpico de vôlei masculino segue o mesmo formato do feminino, onde 24 seleções são divididas em três grupos de oito e se enfrentam em turno único de 29 de setembro a 08 de outubro.

Ao fim das sete rodadas, os dois melhores elencos de cada grupo garantem a classificação para as Olimpíadas de Paris no vôlei masculino. Lembrando que o principal objetivo é somar o máximo de pontos possíveis entre os sete confrontos, sob o sistema de pontos corridos.

Além do Brasil, o grupo A, com sede no Rio de Janeio, tem Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia. Já o B, em Tóquio, traz Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia.

Pelo grupo C, em Xi'an, na China, os elencos são Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

Sportv vai exibir 34 partidas do Pré-Olímpico

Após acompanhar a jornada da seleção feminina até a vaga para as Olimpíadas de Paris, é a hora do Sportv mostrar o passo a passo da equipe masculina. Serão mais de 34 jogos do torneio com transmissão em tempo real no canal pago para todo o país, incluindo os sete do Brasil.

O Pré-Olímpico começa na sexta, com transmissão entre Argentina e México, às 22h50. No dia seguinte, outros quatro embates serão exibidos na grade de programação.

Confira a programação para sexta e sábado, com transmissão na TV fechada.

Argentina x México - 1ª rodada

Sexta-feira, 29/09 às 22h50

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Catar - 1ª rodada

Sábado, 30/09 às 10h

Local: Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Itália x República Tcheca - 1ª rodada

Sábado, 30/09 às 13h30

Local: Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Irã x Alemanha - 1ª rodada

Sábado, 30/09 às 17h

Local: Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Argentina x Canadá - 2ª rodada

Sábado, 30/09 às 23h

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

