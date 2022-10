Resultado do treino de classificação da Fórmula 1 hoje no GP do Japão 2022

Com a possibilidade de se conquistar o bicampeonato neste fim de semana, Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position como resultado do treino de classificação da Fórmula 1 hoje no GP do Japão 2022 . Fecham em segundo e terceiro os pilotos da Leclerc e Sainz, da Ferrari, respectivamente.

Confira como ficou o grid de largada da Fórmula 1 para a prova de domingo. O Grande Prêmio do Japão vai começar às 02h, duas da manhã, no horário de Brasília, e terá 53 voltas.

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem fez a pole da Fórmula 1 hoje com o tempo de 1m29s304 e vai largar em primeiro lugar no grid de largada do Japão amanhã, 9 de outubro de 2022.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Lando Norris (McLaren)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Lance Stroll (Aston Martin)

20º Nicholas Latifi (Williams)

MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1



Como foi o treino classificatório no Japão?

Depois de muita chuva na sexta-feira, entre os treinos livres, o tempo deu uma trégua aos pilotos e ficou ensolarado praticamente em quase toda a prova neste sábado, no treino classificatório.

No Q1, a primeira sessão, Tsunoda largou bem e anotou o melhor tempo. Porém, a felicidade do japonês durou até Verstappen entrar na pista e marcar o melhor tempo. A Mercedes, diferente da sexta-feira, não conseguiu marcar bons tempos. A Ferrari foi bem, com o segundo e melhor tempo. Foram eliminados Albon, Gasly, Magnussen, Stroll e Latifi.

Pela segunda sessão, Q2, foi a vez da Ferrari dominar a etapa. Sem a pista molhada, Verstappen só conseguiu se firmar na liderança e com o melhor tempo no finalzinho, quando passou Sainz. Já Ricciardo foi quem se superou para avançar na classificação, mas não conseguiu. Eliminados Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Zhou e Schumacher.

Por fim, o Q3 trouxe grandes emoções ao tordcedor da Fórmula 1. Verstappen logo assumiu a ponta com o tempo mais rápido de 1m29s304. Lando Norris, da McLaren, apareceu para brigar pela ponta do grid, com uma provável ultrapassagem perigosa e que assustou os torcedores da Red Bull.

A Mercedes apareceu bem com Lewis e Russell, mas ambos ficaram no meio do grid. Com isso, Verstappen anotou a volta mais rápida sob o tempo de 1m29s304.

Que horas é o GP do Japão amanhã?

O Grande Prêmio do Japão tem início às 02h, duas da manhã, pelo horário de Brasília, no Circuito de Suzuka, na cidade de Suzuka, em terras japonesas.

Todos os vinte pilotos vão disputar a prova no domingo, com a pole position de Verstappen e seguindo a ordem do grid. É importante ressaltar que o holandês tem chances de conquistar o bicampeonato já neste domingo se vencer a prova.

A BAND, na TV aberta, é quem transmite a corrida completa para todo o Brasil, além do site da emissora www.band.uol.com.br e também o aplicativo BandPlay. Para quem não estará em casa, o BandNews FM retransmite com áudio todas as emoções da corrida de uma maneira tradicional.

