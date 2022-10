Vôlei feminino hoje ao vivo: onde assistir Brasil x Bélgica no mundial

Vice-líder do grupo E com sete vitórias, a Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a Bélgica neste sábado, pela quinta rodada da segunda fase no Mundial às 12h. Onde assistir ao jogo do Brasil de vôlei feminino hoje ao vivo? Para todo o país, confira em qual canal vai passar a transmissão.

Jogo do Brasil de vôlei feminino hoje ao vivo contra a Bélgica onde assistir

A Seleção do Brasil no vôlei feminino entra em quadra contra a Bélgica ao meio dia (horário de Brasília), neste sábado, 8 de outubro de 2022, no Mundial de vôlei com transmissão ao vivo e exclusiva do canal sportv 2 e globoplay, serviço de streaming.

A equipe brasileira vem de vitória contra a anfitriã Holanda na última sexta-feira, a terceira na segunda fase do Campeonato Mundial da modalidade da FIBV 2022. Pelo grupo E, ocupa a vice-liderança com vinte pontos, atrás da grandiosa e favorita Itália, com dois pontos a menos. Já são sete triunfos computados desde o início.

O torcedor deve sintonizar o canal do sportv 2, disponível apenas em operadoras entre os números 38, 438 (SKY), 38 (OI), 38 e 538 (CLARO/NET) e 38, 338, 818 e 538 (VIVO).

Também dá para assistir a retransmissão no GloboPlay, se for assinante. Os pacotes estão à venda por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Classificação mundial vôlei feminino 2022

Dezesseis equipes disputam o Mundial de Vôlei Feminino na segunda fase. Após seis rodadas, somente os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

O Brasil está no grupo E, ao lado de Itália, China, Japão, Bélgica, Holanda, Porto Rico e Argentina.

GRUPO E

1 Itália – 22 pontos

2 Brasil – 20 pontos

3 Japão – 18 pontos

4 China – 17 pontos

5 Bélgica – 15 pontos

6 Holanda – 13 pontos

7 Porto Rico – 6 pontos

8 Argentina – 5 pontos

GRUPO F

1 Sérvia – 23 pontos

2 Estados Unidos – 18 pontos

3 Turquia – 17 pontos

4 República Dominicana – 14 pontos

5 Polônia – 13 pontos

6 Canadá – 11 pontos

7 Alemanha – 10 pontos

8 Tailândia – 10 pontos

Convocação das jogadoras do Brasil 2022

Catorze jogadoras foram convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para defender as cores da Seleção Brasileira no Mundial de vôlei feminino 2022.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy e Lorenne

Ponteiras: Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara

Centrais: Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena

Líberos: Nyeme e Natinha.

