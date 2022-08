Como assistir os jogos da Copa do Brasil hoje online (17/08)

A rodada de volta nas quartas de final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, 17 de agosto, com três partidas decisivas na fase final da temporada. Com início a partir das 20h (horário de Brasília), o torcedor quer saber como assistir aos jogos da Copa do Brasil hoje online, de graça e através do streaming para não perder nenhum lance.

Saiba qual é a programação desta quarta-feira e como acompanhar ao vivo cada um deles.

Jogos da Copa do Brasil hoje online

Nesta quarta-feira, três jogos de volta pelas quartas de final na Copa do Brasil serão realizados. Os resultados de cada um deles definem quem avança para a semifinal da competição.

Oito equipes disputam o mata-mata da Copa do Brasil, onde apenas quatro vão se classificar para a semifinal da competição de futebol mais democrática do país. Assim, os dois semifinalistas vão para a grande decisão onde o campeão leva para casa o título, a taça e o prêmio de R$60 milhões.

Abrindo a rodada das quartas de final, Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta quarta, no Maracanã, com o time carioca tendo a vantagem depois de vencer o primeiro jogo da fase. Por isso, precisa apenas de um simples empate para chegar até a próxima fase. Já o elenco cearense tem que vencer com dois gols ou mais.

Depois de empatarem no primeiro jogo, Athletico e Flamengo voltam a jogar nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, com ambas as equipes completas. No primeiro confronto, a partida teve bom futebol e muitas chances perdidas nos dois lados. Agora, com tudo aberto, basta acompanhar para saber quem vai se classificar.

Enquanto isso, Atlético Goianiense e Corinthians vão disputar a classificação para a semifinal. No primeiro embate, o time goiano levou a melhor por 2 x 0, garantindo a vantagem e precisando apenas de um empate no jogo de hoje para carimbar o passaporte. Já o Timão terá de vencer com dois gols ou mais de diferença.

Fluminense x Fortaleza

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Amazon Prime Video

Corinthians x Atlético GO

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP e GO), SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Athletico PR x Flamengo

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo (Menos SP e GO), SporTV, Premiere e GloboPlay

Como assistir os jogos da Copa do Brasil hoje online?

Os jogos da Copa do Brasil hoje online estão disponíveis para transmissão tanto pela TV como pelo celular, disponíveis pela Globo, SporTV, Premiere, e os streaming GloboPlay e no Amazon Prime Video.

Valendo a classificação para a semifinal da temporada, os times disputam a partida de volta nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo para todo o país.

O torcedor que prefere acompanhar online, tem a oportunidade de assistir de graça através do GloboPlay, enquanto o confronto do Fortaleza e Fluminense só estará disponível para assinantes.

Confira como assistir aos jogos da Copa do Brasil hoje online.

Athletico PR x Flamengo e Corinthians x Atlético GO

Ambos os jogos do Flamengo e Corinthians vão passar na Globo. No entanto, o torcedor também tem a opção de curtir online pelo celular, tablet ou até mesmo pelo computador.

Você já deve ter ouvido falar na plataforma de streaming GloboPlay. Sob responsabilidade da emissora carioca, o serviço retransmite de graça as partidas desta quarta-feira, na Copa do Brasil, através da sua plataforma para todo o público.

No entanto, é importante ressaltar que o produto funciona de acordo com a localização, ou seja, moradores de SP só assistem ao jogo do Corinthians online.

Pelo computador é bem simples. Basta acessar o site www.globoplay.globo.com, encontrar o ícone de “Agora na TV”, na parte superior à esquerda, escrito em branco.

Ao clicar, você vai ver o indicativo pedindo a Conta Globo. Para o torcedor que já é usuário do site da emissora, basta colocar o e-mail e a senha.

Mas para aqueles que nunca acessaram, devem clicar em “Cadastre-se”. A ação é totalmente gratuita e rápida de fazer. Outra opção é entrar com a conta do Facebook ou Google, também sem pagar nada.

Com a conta da Globo feita, você já estará logado e com acesso ao canal da Globo do seu estado e cidade, com imagens em tempo real.

Basta clicar em “Agora na TV” que o mosaico (foto abaixo) aparecerá para o torcedor.

Pelo celular, a maneira de assistir online é a mesma. Para o torcedor que já é assinante, basta clicar em “Já tenho um login”.

Para quem não é, basta acessar “Cadastre-se de graça”. A partir daí, o torcedor pode inserir o e-mail e a senha que melhor preferir de graça, sem pagar nada.

Assim que colocar o e-mails e a senha, o aplicativo abrirá na tela inicial da plataforma. Um catálogo de filmes, séries e novelas será disponibiliza, mas alguns espetáculos só podem ser assistidos por assinantes.

Para assistir a Globo ao vivo e de graça, é só clicar em “Agora”, no menu localizado na parte de baixo da tabela do aplicativo. Daí, o mosaico da programação vai aparecer e aí basta curtir.

Fluminense x Fortaleza

O jogo do Fluminense e Fortaleza, diferente dos outros dois nesta quarta-feira, só tem transmissão online através do streaming Amazon Prime Video.

Responsável pelos direitos de transmissão do torneio, a plataforma está disponível pelo valor de R$14,90 por mês ou pelo plano anual de R$119, o mesmo que R$9,92 ao mês, com possibilidade de cancelamento em qualquer momento.

O pacote está disponível pelo site www.primevideo.com, ou no aplicativo para Android e iOS, disponível na loja de aplicativos da Google Play ou Apple Store. Pelo computador, o torcedor que já é assinante deve entrar pelo site e clicar em “Já é Prime? Faça o login”.

Se não for, deve clicar em “Experimente 30 dias grátis”. No mesmo instante, um login com e-mail e senha será pedido. Daí, basta digitar o e-mail do torcedor para se inscrever.

Pelo celular, apenas assinantes tem acesso ao sistema do Amazon Prime é o mesmo. Por isso, o torcedor que ainda não é membro deve fazer a sua inscrição pelo site e só depois entrar pelo celular.

Para aqueles que já são assinantes basta entrar em “login”, incluir o e-mail e a senha, entrar no painel de filmes e séries e encontrar o ícone do jogo ao vivo.

Leia também: Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto cada time ganha na semifinal