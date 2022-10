Final da Copa do Brasil 2022 tem prorrogação? Veja a regra

Flamengo e Corinthians disputarão a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 19 de outubro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h45 (Horário de Brasília). Em partida única, a dúvida do torcedor é se na Copa do Brasil 2022 tem prorrogação em caso de empate.

Final da Copa do Brasil 2022 tem prorrogação?

Não tem prorrogação na final da Copa do Brasil em 2022. Em caso de empate na soma dos placares, o título da edição será decidido na disputa de pênaltis entre as equipes dez minutos após o fim do segundo tempo.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Isso significa que mesmo o Corinthians não terá a vantagem diante do Flamengo se marcar no Maracanã. No primeiro jogo da final as equipes não saíram do zero e, caso aconteça um novo empate por qualquer valor, os pênaltis serão iniciados.

Não apenas a final, como todas as fases da Copa do Brasil são decididas em pênaltis no caso de empate nos resultados. O critério consta no regulamento da CBF, que optou por atualizar a regra do torneio em 2018.

Confira o trecho retirado do regulamento da CBF sobre prorrogação na final da Copa do Brasil.

“O clube que somar o maior número de pontos ganhos ao final do confronto dentro do seu grupo estará classificado para as fases seguintes; na 7ª fase (final) o clube será proclamado campeão.

Em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes ao final das fases, o desempate será definido observando os critérios abaixo:

1º. Maior saldo de gols;

2º. Cobrança de pênaltis.

Parágrafo único – A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até

10 minutos após o término da partida”.

Premiação da Copa do Brasil

Flamengo ou Corinthians embolsarão R$ 60 milhões como premiação por vencerem a Copa do Brasil em 2022. O valor é pago pela CBF como forma de recompensa.

O perdedor da partida, ou vice-campeão da edição, ficará com R$ 25 milhões. Em 2022, a CBF garantiu aumento significativo em todos os valores da premiação, incluindo para o campeão e o vice. No prêmio principal, o aumento foi de quatro milhões, enquanto no segundo lugar foi de dois.

No total o elenco vencedor vai contabilizar quase R$ 80 milhões como renda. Além do dinheiro, a taça em prata, o título de campeão e as medalhas de ouro também aparecem como prêmios.

Para o segundo colocado, as medalhas de prata serão distribuídas durante a premiação.

Como foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil?

A Neo Química Arena, na capital paulista, recebeu Corinthians e Flamengo para a disputa de ida na final da Copa do Brasil. O placar em 0 a 0 deixou tudo em aberto para a partida de volta entre as equipes.

Os dois clubes mostraram o melhor do seu lado ofensivo em campo. Porém, o Flamengo foi quem levou a melhor no primeiro e segundo tempo, com as melhores oportunidades de abrir o placar em todos os momentos do duelo.

Arrascaeta, Gabigol e Pedro são as armas secretas do técnico Dorival Junior e, na partida desta quarta-feira, devem estar presentes no ataque dos adversários em todos os momentos.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida entre os times.



