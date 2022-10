Memes da derrota do Corinthians na Copa do Brasil; veja os melhores

O Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil! Ao vencer o Corinthians por 1 a 1 (6 x 5), o elenco carioca tornou-se o grande vencedor da edição na competição. O resultado movimentou as redes sociais, em especial com memes da derrota do Corinthians na grande final da Copa do Brasil.

As brincadeiras mostram o longo tempo do Corinthians sem títulos, além das atuações dos jogadores na decisão.

Memes da derrota do Corinthians x Flamengo na Copa do Brasil

A vitória do Flamengo na partida de volta da final da Copa do Brasil em cima do Corinthians tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais. Torcedores do próprio clube carioca e rivais aproveitaram o momento para brincar com a derrota dos paulistas.

No primeiro tempo, o Flamengo dominou a partida por completo. Pedro, com apenas 6 minutos abriu o placar em bela jogada de Arrascaeta, Filipe Luís e Everton Ribeiro. No segundo tempo, entretanto, o Corinthians melhorou o seu desempenho e botou pressão.

Giuliano conseguiu empatar no finalzinho da final, com a disputa de pênaltis à vista. Por 6 a 5, o Flamengo levou a melhor em cima do Corinthians.

Para começar, torcedores brincaram com o vice-campeonato do Corinthians.

NÃO AGUENTO MAIS SER VICE, DESGRAÇA!!!! ACABA 2022, NÃO AGUENTO MAIS pic.twitter.com/FEmVwGofGM — paiN Guh – V1d3o Editor (@GuhWerner) October 20, 2022

corinthians dois vice seguidos da copa do brasil KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/qwrQvjfsKW — gabriel ᱬ (@anglipa) October 20, 2022

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/8fBDzseCsY — ouTETRA of context Flamengo 🏆🏆🏆🏆 (@outofcontextCRF) October 20, 2022

Teve também a corneta para jogadores, principalmente na disputa de pênaltis. Fagner e Mateus Vidal perderam as suas cobranças, com muitos memes nas redes sociais.

Fagner chutou a bola como se fosse a canela de um adversário. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 20, 2022

OBRIGADO FÁGNER E VITAL POR VOCÊS GOSTAREM TANTO DE SER VICE!!! É CAMPEÃO PORRA!!! pic.twitter.com/E1x7Y5HPKB — RT da FlaTT (@RTdaFlaTT) October 20, 2022



Teve até brincadeira com o gol.

Mateus Vital e Fagner, mano kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/uAvdUuzNO9 — Papos 🇧🇷 (@paposfut) October 20, 2022

nem com a famigerada chuteira de aço o nosso querido fagner conseguiu kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/XZPdz79vmj — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) October 20, 2022

A bola do Matheus Vital passou aqui pic.twitter.com/GNknIA5ei2 — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) October 20, 2022

A visão do gol para o Mateus Vital pic.twitter.com/EqLItJsqsl — Danilo Lacalle (@danlacalle) October 20, 2022

E, claro, não poderia faltar as brincadeiras sobre a pipoca do Corinthians.

Próximos jogos de Flamengo e Corinthians

Tanto Flamengo como Corinthians voltam a jogar no fim de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na reta final da temporada.

No sábado, 22 de outubro, o Flamengo visita o América Mineiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Já o Corinthians também no sábado vai para a Vila Belmiro jogar contra o Santos, no clássico alvinegro do futebol brasileiro às 19h (Horário de Brasília).

As transmissões e todos os detalhes como arbitragens serão divulgados somente um dia antes dos confrontos pela própria CBF.

