Flamengo x Corinthians onde assistir hoje a final da Copa do Brasil

É decisão na Copa do Brasil! Quem será o grande campeão, Flamengo ou Corinthians? As equipes entram em campo para a partida de volta na final nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para a alegria da torcida, o jogo do Flamengo x Corinthians onde assistir vai ser na TV aberta!

No primeiro confronto da final, os elencos não saíram do 0 x 0 e por isso tudo pode acontecer hoje.

+ Final da Copa do Brasil 2022 tem prorrogação? Veja a regra

Flamengo x Corinthians onde assistir hoje ao vivo

O jogão entre Flamengo e Corinthians hoje terá transmissão dos canais Globo, SporTV e Premiere, na TV aberta e fechada para todo o Brasil às 21h45 (Horário de Brasília), além dos streamings Amazon Prime e GloboPlay para assinantes.

Pela TV aberta, a final da Copa do Brasil será transmitida ao vivo e de graça para todo o país através da Rede Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira na Central do Apito. Basta sintonizar para curtir as emoções da decisão nesta quarta-feira.

Para quem já está acostumado na TV fechada, é só assistir no Sportv ou Premiere, disponíveis apenas em operadoras como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Luiz Carlos Jr comanda a narração ao lado de Lédio Carmona e Ricardinho.

Mas para quem prefere assistir tudo pelo celular, aí é só entrar nos streamings Amazon Prime Video, disponível somente para assinantes, ou no GloboPlay. Dá para acessar também no tablet, computador e smartv.

Arbitragem Flamengo x Corinthians:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires, Bruno Boschilia, Andre Luiz de Freitas Castro e Fernanda Nândrea Gomes Antunes

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Como foi o primeiro jogo do Corinthians x Flamengo?

A primeira partida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo foi realizada em 12 de outubro, quarta-feira, na Neo Química Arena. O placar de 0 x 0 decepcionou torcedores de ambas as partes, transferindo a responsabilidade para ambos no jogo de volta no Maracanã.

No primeiro tempo, as equipes se movimentaram bastante no ataque. Boas chances foram criadas para ambos os lados, mas o Flamengo foi superior. No segundo novamente o clube carioca conseguiu se manter à frente, mas nem por isso conseguiu abrir o placar.

Por essa razão, o placar não saiu do zero a zero para ambos, com tudo aberto no jogo de volta.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida da final da Copa do Brasil.



> Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Quem ganha a Copa do Brasil tem uma vaga na Libertadores?

O Brasil tem direito a cinco vagas na fase de grupos da Libertadores. São eles os quatro primeiros na tabela de classificação do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil na temporada.

Porém, se o Flamengo vencer a Copa do Brasil e também a Libertadores, o Corinthians não fica com a vaga na Libertadores.

O campeão da Libertadores também assegura vaga na edição seguinte, assim como o vencedor da Sul-Americana. Isso significa que caso os campeões sejam brasileiros, o número de vagas aumenta.

Se Flamengo ou Corinthians vencerem a Copa do Brasil e terminarem o Brasileirão na parte de cima, aí a classificação vira G-6 ou G-8, assim como o caso da final da Libertadores.