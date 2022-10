Flamengo e Fluminense do Piauí disputam nesta segunda-feira as quartas de final

Jogo do Flamengo Sub 20 hoje: onde assistir e horário ao vivo – 17/10

Em busca da vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil Sub 20, o Flamengo recebe o Fluminense PI nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Da Gávea. Quer saber onde assistir ao jogo do Flamengo Sub 20 hoje? Confira o texto a seguir para ter as informações.

A partida nesta segunda-feira é válida como o jogo de ida nas quartas de final na competição.

Onde vai passar jogo do Flamengo Sub 20 hoje

O jogo do Flamengo sub 20 hoje vai passar no Youtube, a partir das 15h (Horário de Brasília), com transmissão gratuita para todo o público.

A decisão não tem transmissão em nenhum canal de TV. Por isso, o torcedor deve sintonizar o canal da FLA TV no Youtube para assistir de graça por onde e como quiser.

Dá para assistir no computador, através do navegador, ou no aplicativo para celular, tablet e smartv sem pagar nada por isso.

FLAMENGO X FLUMINENSE PI:

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Da Gávea, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Youtube

Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Como estão as equipes Flamengo x Fluminense PI?

Para chegar até aqui, o Flamengo teve que passar por duas etapas consideradas complexas na Copa do Brasil da categoria. Na primeira fase, venceu o Aster por 5 a 1, com direito a goleada em cima do rival. Depois, nas oitavas de final, venceu o América Mineiro nas duas partidas com o placar agregado em 3 a 0.

Do outro lado, o Fluminense do Piauí também teve de passar por ambas as etapas para chegar até as quartas de final da competição na categoria de base. Na primeira fase, venceu o Bahia nos pênaltis e, nas oitavas, ganhou do ABC pelo agregado de 5 a 3, com a vantagem após o empate no primeiro jogo.

Jogos das quartas de final na Copa do Brasil sub 20

Com oito equipes na disputa, as quartas de final da Copa do Brasil na categoria trazem quatro embates, no sistema de jogos de ida e volta.

Além do Flamengo, também estão na briga as equipes de Palmeiras, Cruzeiro e Internacional. Por isso, confira todos os jogos na primeira mão das quartas e os resultados até aqui.

Palmeiras 3 x 0 Iape

Remo 0 x 3 Internacional

Segunda-feira (17/10):

Flamengo x Fluminense PI – 15h

Quarta-feira (19/10):

Cruzeiro x Ceará – 17h

