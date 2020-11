Você já conhece os jogadores mais caros do mundo? Nada é mais instável que o mundo do futebol, em um ano o jogador vale milhões de dólares e no outro, nem metade do valor. Logo, a disputa entre eles é muito apertada e não existe espaço para ficar acomodado em uma zona de segurança.

Isso porque fatores como: idade, desempenho e até histórico pessoal contam na soma final.

Sendo que é comum ver jogadores sendo desvalorizados, conforme o passar dos anos. Pois, o fator idade é relevante no desempenho de muitos atletas.

Fora que o próprio empenho do jogador, demonstra resultados que são friamente analisados pelo time. Assim, jogadores que realizam uma boa temporada, são super valorizados na seguinte.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O CIES informou novos dados a respeito dos jogadores mais caros do mundo

Analisando, esses fatores Kylian Mbappé se destacou muito nas últimas temporadas. Em suma, com partidas exemplares ele vem sendo a estrela do PSG, sempre dando trabalho para os adversários.

Portanto, o CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) declarou os novos dados, que referem ao estudo bianual sobre os atletas mais valorizados do mundo. Desse modo como já esperado, Kylian Mbappé, estrela da sorte do Paris Saint-Germain, aparece como o mais bem avaliado.

Já o nosso menino Neymar, companheiro de equipe do Mbappé no PSG e camisa 10 do Brasil, sofreu uma queda considerável. Todavia, já era esperado que o brasileiro tivesse essa queda, devido a todos os fatores que envolveram essa última temporada.

Confira: Fortuna de Messi: argentino pode se tornar o 4º atleta de US$ 1 bilhão

Mesmo com toda a situação mundial imposta pelo Covid-19, o jogador Mbappé tem o valor mais alto do mercado de atletas estipulado em 259,2 milhões de euros. Sendo assim em dinheiro brasileiro isso daria R$ 1,5 bilhão, na cotação atual.

A valorização do francês tende a subir, visto seu desempenho e seu potencial para definir uma partida. Em resumo, espera-se que ele consiga bater a casa dos 2 bilhões.

Os jogadores brasileiros mais valorizados

Se você é brasileiro, e acredita com todo amor do coração que aqui é o país do futebol, deve estar se perguntando aonde estão os brasileiros nessa lista de valorização?

Obviamente temos bons representantes, na lista de jogadores brasileiros mais valorizados estão: o jogador e atacante Roberto Firmino, ocupando a 11ª posição dos mais caros. Seguido por Gabriel Jesus (13º), o grande Richarlison (26º), o talentoso Marquinhos (32º), o habilidoso Ederson (33º), o grande Alisson (34º) o menino Neymar (37º), e o queridíssimo Rodrygo (38º).

Confira: Jogadores mais caros do Brasileirão: Flamengo domina a lista

Lembramos que o menino Neymar, ocupava o top 10 dos mais caros jogadores do mundo. Mas, ele sofreu uma desvalorização gigante, que rodeia a casa dos 17 milhões de dólares.

Diversos craques sofreram com a desvalorização

Sabe-se que ele não foi o único a entrar nesse barco furado de queda financeira. Assim, um grande craque também está passando pela mesma situação, estamos falando o melhor do mundo.

Lionel Messi, o que hoje é o melhor do mundo da Fifa, era oitavo atleta do futebol mais caro do planeta. Contudo após desvalorizar 24,4 milhões de euros, o craque passou a ser o 21º colocado.

Não somente ele, mas também o incrível Cristiano Ronaldo, um grande rival do argentino, caiu da 41ª para a 70ª posição, sendo taxado no valor de 62,8 milhões de euros.

Caso vocês estejam pensando quais são os critérios do CIES, basicamente eles são: idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados em equipe.

Confira os atletas mais valorizados no mundo do futebol (em dólar)