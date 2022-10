Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje no Brasileirão - 26/10/2022

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o jogo do Corinthians hoje, quarta-feira, vai ser contra o Fluminense a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena. Ambas as equipes disputam na parte de cima da classificação.

Para saber onde assistir ao vivo confira todas as informações a seguir.

O jogo do Corinthians hoje tem transmissão na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada, às 21h45 (Horário de Brasília) pela rodada do Brasileirão.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe por todo o Brasil, menos aos estados de RS, CE, MG e GO com narração de Cléber Machado e comentários de Junior, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Outra opção é assistir no Premiere com Everaldo Marques na narração e comentários de Maurício Noriega e Richarlyson.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

TV: Globo e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Informações de Corinthians x Fluminense hoje

Invicto por cinco rodadas no Brasileirão, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira enquanto se recupera na derrota da Copa do Brasil. Em quarto lugar com 57 pontos contabiliza 16 vitórias, nove empates e sete derrotas, o Timão pode impedir a conquista do título antecipada do Palmeiras se ganhar os três pontos no duelo da rodada.

Se vencer não muda de posição se vencer, mas também conta pontos e pode seguir rumo à Libertadores.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Róger Guedes.

Do outro lado, o Fluminense também pode atrapalhar a conquista do título do Verdão nesta quarta-feira se vencer o jogo contra o Timão. O elenco aparece na quinta posição com 55 pontos conquistados em 16 vitórias, sete empates e 10 derrotas na temporada.

O elenco carioca tem uma das melhores campanhas do Brasileirão, em busca de uma melhor colocação para brigar pela vaga até a Libertadores.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari; André, Martinelli, Yago, Ganso; Jhon Arias e Cano

Classificação do Brasileirão atualizada

Trinta e quatro rodadas, na conta desta quarta-feira, já foram realizadas no Campeonato Brasileiro da Série A. Faltam apenas quatro rodadas para o fim da temporada.

1 Palmeiras – 74 pontos

2 Flamengo – 61 pontos

3 Internacional – 61 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fluminense – 55 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 48 pontos

8 São Paulo – 47 pontos

9 América MG – 45 pontos

10 Fortaleza – 45 pontos

11 Botafogo – 44 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 RB Bragantino – 41 pontos

14 Goiás – 41 pontos

15 Coritiba – 35 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Atlético GO – 33 pontos

18 Cuiabá – 31 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

