Ingresso Corinthians x Goiás: como funciona a venda e preços para o jogo

Após ser suspenso por decisão do STJD, o jogo entre Corinthians e Goiás será realizado no próximo sábado, 29 de outubro, às 19h30 (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. No Estádio do Serrinha, em Goiânia, como comprar o ingresso Corinthians x Goiás para assistir nas arquibancadas? Confira todas as informações dos tickets.

Como funciona a venda do ingresso Corinthians x Goiás no Brasileirão?

O confronto entre Corinthians e Goiás ganhou nova data na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no próximo sábado, 29 de outubro, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, com a presença de ambas as torcidas.

Os ingressos foram colocados à venda no site oficial do Goiás (ingresso.goiasec.com.br) por diferentes preços, com cadastro no site apenas. Porém, ao realizar o cadastro no site para comprar os tickets, a mensagem de "Não existem ingressos disponíveis" aparece para o torcedor, indicando que não tem mais ingressos de maneira online.

A capacidade do estádio é de 14.525, por isso foram disponibilizados 11.200 ingressos, com 4.480 para a meia entrada.

Como o mando é do Goiás, é ele quem realiza as vendas. Sócios do clube tiveram o privilégio de comprar primeiro o ticket na terça-feira. Depois, os visitantes tiveram acesso somente na quarta-feira e, por fim, torcedores do Goiás puderam comprar os ingressos a partir desta quinta-feira, 27 de outubro, no site.

A venda física para torcedores do Goiás começa na sexta-feira, às 9h (horário de Brasília), na bilheteria principal do Estádio até as 17h somente para torcedores do clube goiano. Não haverá venda física de ingressos no dia sábado.

Os preços dos ingressos são:

Cadeiras Goiás E. C.– Portão 07:

R$ 140,00 (INTEIRA)

R$ 70,00 (MEIA-ENTRADA)

Tobogã Força – Portão 09:

R$ 60,00 (INTEIRA)

R$ 30,00 (MEIA-ENTRADA)

Espaço Família Goiás E. C.- Portão 9B:

R$ 60,00 (INTEIRA)

R$ 30,00 (MEIA-ENTRADA)

VISITANTE - Portão 03:

R$ 140,00 (INTEIRA)

R$ 70,00 (MEIA-ENTRADA)

Corinthians x Goiás desmarcado após decisão do STJD

A partida entre Corinthians e Goiás estava marcada inicialmente para 15 de outubro. Porém, após o imbróglio envolvendo as torcidas e a justiça do estado, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, decidiu suspender a partida e adiar o confronto.

A decisão foi do Presidente do STJD, Dr. Otavio Noronha, em nota publicada no site oficial.

Primeiramente, o Goiás recorreu à Justiça comum para que os ingressos não fossem colocados à torcida visitante, para que assim a partida contasse com a torcida única. Dessa maneira, o Corinthians foi até o STJD para que as vendas fossem liberadas.

Com divergências entre os dois clubes, o STJD decidiu adiar a partida da 32ª rodada do Brasileirão. Confira a seguir a nota publicada no site do STJD com a decisão do Presidente do órgão.

"De outro giro porém, é da responsabilidade deste STJD, zelar em última ratio, pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que, a única medida proporcional e adequada para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida, para que outra, oportunamente seja designada pela entidade de organização do Desporto, em condições de que o Jogo possa ser realizado sem o vilipendio dos princípios que se precisa preservar.

O Presidente do Corinthians também se manifestou, assim como o Goiás no fim do dia.

