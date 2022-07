Onde vai passar jogo do Palmeiras e São Paulo hoje e horário (14/7)

Onde vai passar jogo do Palmeiras e São Paulo hoje? Com promessa de bom futebol, a bola vai rolar entre as equipes nesta quinta-feira, 14 de julho, em clássico paulista no Allianz Parque, na capital paulista. Válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo tem início às 20h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Quem vencer está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

Onde vai passar jogo do Palmeiras e São Paulo hoje?

O Amazon Prime Video vai passar o jogo do São Paulo e Palmeiras hoje, a partir das 20h (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira.

Sem transmissão na televisão, o torcedor terá que acompanhar o jogo de futebol somente através do serviço de streaming, disponível para assinantes na plataforma. Para tornar-se membro (www.primevideo.com) os valores vão de R$14,90 por mês ou R$119 o ano.

O aplicativo está disponível para computador, smart TV, tablet e celular.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde vai passar jogo do Palmeiras e São Paulo hoje: Amazon Prime Video

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden / VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras vem de empate sem gols com o Fortaleza na última rodada do Brasileirão. Mesmo com o resultado decepcionante, o elenco paulista se mantém na liderança da classificação com vantagem. Na Libertadores, o grupo de Abel Ferreira se garantiu nas quartas de final facilmente e, por isso, tem um grande desafio nesta quarta-feira a fazer.

Se quiser avançar até a próxima fase da Copa do Brasil, o Palmeiras terá que vencer o jogo com dois gols de diferença com relação ao oponente, já que foi derrotado na primeira partida. No plantel, são desfalques Jailson e Rony, dúvida.

Para o São Paulo, a situação é um pouco mais confortável. Depois de vencer o primeiro jogo das oitavas na Copa do Brasil, o tricolor só precisa de um empate ou até mesmo de vitória por qualquer resultado. No fim de semana, o elenco de Rogério Ceni empatou sem gols com o Atlético MG, enquanto na Copa Sul-Americana se garantiu com goleada em cima do Universidad Católica, do Chile.

No entanto, o clube tricolor sofre com a extensa lista de desfalques. Reinaldo, Arboleda, Luan, Alisson, Gabriel Sara, Andrés Colorado e André estão lesionados.

Provável escalação de Palmeiras e São Paulo:

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Scarpa; Dudu, Rony (Wesley).

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda, Léo Pelé, Rafinha; Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Wellington; Calleri e Patrick.

Como foi o jogo de ida de Palmeiras e São Paulo?

No primeiro jogo das oitavas de final na Copa do Brasil, o São Paulo levou a melhor ao vencer por 1 a 0 a equipe alviverde.

Com gol de Patrick aos 31 do primeiro tempo, o time tricolor garantiu a superioridade no placar e fechou a primeira partida das oitavas com a vantagem para si. Agora, precisa apenas de um empate.

Já o Verdão terá de marcar dois gols ou mais em casa.

Confira como foi a primeira partida entre as equipes.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Desde 2018 a regra foi retirada do regulamento da competição pela própria CBF.

Em caso de empate na soma dos gols marcados entre as duas partidas, a disputa de pênaltis será realizada para definir quem será o vencedor. O regulamento prevê que as batidas sejam iniciadas 10 minutos após o fim do segundo tempo.

Isso também significa que não há prorrogação nos jogos da Copa do Brasil. Cada time escolhe os jogadores que vão bater os chutes, assim como decidem o lado do campo.

Leia também: Resultado vôlei feminino: Brasil vence Japão e está na semifinal