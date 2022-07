Resultado vôlei feminino: Brasil vence Japão e está na semifinal

O Brasil está classificado para as semifinais da Liga das Nações! Ao vencer o Japão por 3 sets a 1, o resultado vôlei feminino garantiu para a Seleção Brasileira a classificação até a semifinal! O jogo foi realizado nesta quarta-feira, 13/07, em Ankara, na Turquia, pelas quartas de final. Confira como foi a partida.

+ Classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022 no mata-mata

Resultado vôlei feminino Brasil e Japão nas quartas de final

Em clima de decisão, as seleções de Brasil e Japão se enfrentaram na manhã desta quarta-feira, 13 de julho, pelas quartas de final da Liga das Nações. Essa foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram na temporada.

No primeiro set, equipe completa ao lado da Seleção Brasileira. No entanto, as japonesas entraram em quadra dispostas a dar muito trabalho para as brasileiras. O set foi completamente equilibrado, com as duas seleções marcando e disputando ponto por ponto no resultado vôlei feminino.

Em certo momento, foi o Japão quem abriu grande diferença com o Brasil por 18 a 12. No entanto, a equipe de Zé Roberto Guimarães conseguiu dar a volta por cima e virou o placar. Com grande emoção, as jogadoras brigaram rodada por rodada até que, no fim do set, as brasileiras conseguiram manter o bom desempenho em quadra para fechar o primeiro set por 29 a 27.

SEGUNDO SET

No segundo set, novamente jogo equilibrado. Desta vez as japonesas voltaram para a quadra ainda mais perigosas no ataque e bloqueando as tentativas das adversárias. Nenhuma das seleções chegou a abrir vantagem em nenhum momento da partida. Foi na emoção, ponto por ponto mais uma vez, que as brasileiras conseguiram a vitória por 28 a 26, após erro do Japão.

TERCEIRO SET

O terceiro set começou com clima de decisão mais uma vez. No entanto, as japonesas abriram três longos de cara, enquanto o Brasil demorou para se recuperar em quadra. Logo, mais uma vez, o jogo estava empatado para as duas partes.

No finalzinho, as japonesas apertaram as rivais e conseguiram abrir vantagem de até cinco pontos. Foi impossível conseguir segurar o Japão que, com aces e saques muito bons, além de erros do Brasil, conseguiram fechar o terceiro set por 25 a 20 no resultado vôlei feminino.

QUARTO SET

Sem qualquer tempo para respirar, o quarto set começou com emoção. Como esperado os times brigaram ponto por ponto. As brasileiras vieram com sangue nos olhos, enquanto as japonesas garantiram confiança para buscarem a classificação custe o que custar. Em certo momento as brasileiras tomaram o controle da partida com até sete pontos de vantagem.

A reta final foi total do Brasil. As japonesas pareciam não conseguir tomar rumo no jogo enquanto as brasileiras passaram à frente no placar. Por fim, em 14 a 25, o resultado vôlei feminino da Seleção Brasileira fechou por 3 sets a 1 e conquistou a classificação para a semifinal da Liga das Nações.

Quando é o próximo jogo do Brasil no vôlei feminino?

O próximo jogo do Brasil no vôlei feminino será no sábado, 16 de julho, pela semifinal da Liga das Nações, a partir das 09h (Horário de Brasília).

A equipe de Zé Roberto Guimarães aguarda o resultado vôlei feminino entre Estados Unidos e Sérvia no chaveamento para saber quem vai enfrentar na semifinal.

Lembrando que, se a equipe norte-americana avançar, será o reencontro da final das Olimpíadas de Tóquio, quando o Brasil perdeu e ficou com a medalha de prata.

A Seleção é a primeira equipe a se classificar na competição. Com o caminho já definido, aguarda os resultados das outras chaves para saber também quem pode jogar na final.

Semifinal Liga das Nações vôlei feminino 2022

O chaveamento da fase eliminatória na Liga das Nações no vôlei feminino já está definido. Em quartas de final, semifinal, disputa de terceiro lugar e a final, oito seleções brigam pelo título da temporada.

As duas melhores vão para a final, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar.

Confira o chaveamento completo na Liga das Nações de vôlei feminino.

QUARTAS DE FINAL:

Brasil 3 x 1 Japão

Estados Unidos x Sérvia (2) – Quarta-feira, 13/07 às 12h30

Itália x China (3) – Quinta-feira, 14/07 às 09h

Turquia x Tailândia (4) – Quinta-feira, 14/07 às 12h30

SEMIFINAL:

Brasil x Vencedor Quartas 2 – Sábado, 16/07 às 09h

Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 – Sábado, 16/07 às 12h30

FINAL:

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 17/07 às 09h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 17/07 às 12h30