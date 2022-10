Final da Copa do Brasil 2022 vai passar na Globo hoje, 12?

Nesta quarta-feira, 12 de outubro, Corinthians ou Flamengo disputam o primeiro jogo da final na Copa do Brasil a partir das 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber se a final da Copa do Brasil 2022 vai passar na Globo hoje.

Final da Copa do Brasil 2022 vai passar na Globo?

Sim, a Globo vai passar a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo nesta quarta-feira! Em feriado de Nossa Senhora Aparecida, a primeira partida entre as equipes será transmitida para todo o Brasil na TV aberta ao vivo e de graça nesta quarta, 12 de outubro.

Cléber Machado narra a transmissão da partida ao lado de Ana Thaís Matos, Roger Flores e Sálvio Spinola. Tanto o canal principal como afiliadas exibirão o jogo da final nesta quarta-feira em todo o país.

No Clássico das Nações, o Corinthians abre a final da Copa do Brasil em casa, enquanto o Flamengo mantém o favoritismo devido aos expressivos resultados dentro de campo nas últimas semanas. Ambos buscam o tetracampeonato na Copa do Brasil.

Agora que você já sabe que a final da Copa do Brasil 2022 vai passar na Globo, confira os principais detalhes da partida.

Corinthians x Flamengo

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022 às 21h45 (Horário de Brasília)

Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Arbitragem da final da Copa do Brasil 2022

O responsável por apitar a primeira partida da final entre Corinthians e Flamengo será Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA.

Braulio já apitou três jogos do Corinthians nesta temporada, além de também três do Flamengo.

A CBF divulgou a escala de arbitragem para a disputa nesta quarta-feira no Clássico do Povo. Entre os assistentes, estão Kleber Lucio Gil como árbitro assistente 1, Guilherme Dias Camilo como assistente 2, e Jean Pierre Goncalves Lima como quatro árbitro.

Como quinto árbitro, está Marcia Bezerra Lopes Caetano. Já no VAR, Rodrigo D Alonso Ferreira é o responsável pela importante noite de Copa do Brasil.

A partida de volta ainda não tem escala de arbitragem.

Quando é o jogo de volta na final da Copa do Brasil?

A partida de volta entre Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira, 19 de outubro de 2022, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Assim como na primeira rodada, a TV Globo também irá transmitir o duelo para todo o Brasil na televisão aberta entre o canal principal e as afiliadas. No mesmo modo, o SporTV e a plataforma GloboPlay exibirão ao mesmo tempo o jogo decisivo entre os dois.

A depender do resultado do primeiro confronto, a final entre Corinthians e Flamengo poderá ter desfechos diferentes na partida de volta. Isso porque, se o Timão vencer por valor expressivo, o Rubro-Negro terá de buscar a diferença no Maracanã no dia 19. Em caso de empate, tudo fica aberto na disputa.

Lembrando que não tem gol fora de casa ou prorrogação na Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

