Quando são os jogos da copa do brasil 2023 nas oitavas de final

Os jogos da Copa do Brasil nas oitavas de final já tem data, horário e local marcado na temporada. A CBF divulgou a tabela completa com todas as informações para a etapa decisiva da competição. Os jogos de ida acontecem em 16 e 17 de maio, enquanto a volta vai ser em 31 de maio e 1º de junho.

Tabela dos jogos da Copa do Brasil 2023 nas oitavas de final

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio da CBF definiu os oito confrontos na competição mais democrática no futebol. Veja aqui como foi o sorteio da Copa do Brasil que definiu os confrontos.

A tabela já está completa com data, horário e local. Confira a seguir os jogos da Copa do Brasil e a data.

Jogos de ida nas oitavas de final

Terça-feira, 16/05:

Fluminense x Flamengo - 21h (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: terça-feira, 16/05

Santos x Bahia - 19h (Horário de Brasília)

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: não definido

Data: quarta-feira, 17/05

Palmeiras x Fortaleza - 19h (Horário de Brasília)

Allianz Parque

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: quarta-feira, 17/05

Grêmio x Cruzeiro - 19h30 (Horário de Brasília)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Sport x São Paulo - 20h (Horário de Brasília)

Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

América MG x Internacional - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Athletico PR x Botafogo - 21h30 (Horário de Brasília)

Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Atlético MG x Corinthians - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Data: quarta-feira, 17/05

Jogos de volta nas oitavas de final

Bahia x Santos - 19h (Horário de Brasília)

Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: quarta-feira, 31/05

Fortaleza x Palmeiras - 19h (Horário de Brasília)

Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: quarta-feira, 31/05

São Paulo x Sport - 19h30 (Horário de Brasília)

Estádio do Morumbi

Onde assistir: não definido

Data: quarta-feira, 31/05

Cruzeiro x Grêmio - 20h (Horário de Brasília)

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: não definido

Data: quarta-feira, 31/05

Internacional x América MG - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Prime Video

Data: quarta-feira, 31/05

Botafogo x Athletico PR - 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Prime Video

Data: quarta-feira, 31/05

Corinthians x Atlético MG - 21h30 (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Prime Video

Data: quarta-feira, 31/05

Flamengo x Fluminense - 20h (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã

Onde assistir: SporTV e Premiere

Data: Quinta-feira, 01/06:

Quem é o atual campeão da Copa do Brasil?

O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. Sob o comando de Dorival Junior o Rubro-Negro superou o Corinthians nos pênaltis e assim levantou a taça de número quatro na Copa do Brasil. Relembre como foi a partida da final entre Flamengo e Corinthians aqui.

Em 2022, o time carioca estreou na terceira fase diante do Altos. No agregado marcou 4 a 1 e assim carimbou o passaporte. Nas oitavas de final ganhou do Atlético Mineiro por 3 a 2 no agregado. Já nas quartas de final passou pelo São Paulo sem maiores problemas, pelo agregado no placar de 4 a 1.

Na final, contra o rival Corinthians, o primeiro jogo não saiu do zero a zero. Na volta, empate em 1 a 1, levando aos pênaltis, onde o time da Gávea levou a melhor por 6 a 5.

Premiação das oitavas de final

Os times que avançaram da terceira fase para as oitavas de final da Copa do Brasil faturaram o prêmio de R$ 3,3 milhões. Os valores são determinados antes mesmo da temporada começar pela CBF.

Conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro, cada vez que um time se classifica para a próxima fase ele conquista uma premiação em dinheiro. Claramente, o valor fica maior em cada nova etapa do torneio. Os números vem de cotas de televisão e patrocínios, além da renda da própria entidade.

A Copa do Brasil é importante para os clubes do Brasil não apenas pela taça, mas principalmente pelo dinheiro milionário que entrega aos elencos.

Enquanto isso, os clubes que carimbarem o passaporte das oitavas até as quartas de final vão ganhar R$ 4,3 milhões em dinheiro. Esse valor pode ser usado para melhorias nos estádios, contratações e até quitações de débitos para evitar crises.

Onde assistir a Copa do Brasil?

Os jogos da Copa do Brasil são transmitidos nos canais Globo, SporTV e Premiere, além das plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video ao vivo para todo o país.

Mas como assistir em cada opção?

TV Globo:

Na TV aberta, a Rede Globo é quem transmite a Copa do Brasil. A emissora exibe até dois confrontos por rodada entre diferentes estados de todo o Brasil. Para assistir basta sintonizar com o seu controle remoto e torcer.

Quem define qual jogo a Globo vai passar é o calendário de transmissão da CBF. A própria emissora define o narrador e os comentaristas e para qual estado vai exibir.

SporTV e Premiere:

Os canais SporTV e Premiere, por outro lado, vão transmitir os confrontos entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ser cliente para acompanhar ao vivo. Entre em contato com o seu operador para obter as opções na programação.

GloboPlay:

O serviço de streaming GloboPlay também é opção para assistir os jogos da Copa do Brasil. Os jogos que passam na TV Globo podem ser assistidos de graça pela plataforma, sem precisar de assinatura para isso. Acesse o site (globoplay.globo.com) ou o aplicativo, faça o cadastro na Conta Globo e clique em "Agora na TV".

Caso queira acompanhar a partida dos canais SporTV e Premiere, aí é preciso ser membro da plataforma. Os pacotes "GloboPlay + canais ao vivo" e "GloboPlay e Premiere" disponibilizam a transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

Amazon Prime Video:

Outra opção para assistir online é o Prime Video, o serviço de streaming Amazon. Só assinantes tem acesso na plataforma de filmes, séries e esportes. Entre no site www.primevideo.com, clique em "experimente 30 dias grátis" e faça o seu cadastro.

Por mês, o torcedor terá que desembolsar R$ 14,90, enquanto o plano anual custa R$ 119. É possível assistir em qualquer dispositivo com internet.

